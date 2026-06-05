¡Andy Robertson ficha por el Tottenham! Los Spurs confirman el acuerdo, y Roberto De Zerbi elogia al «excelente» exjugador del Liverpool

El exdefensa del Hull City llega con un palmarés impresionante, forjado gracias a su estilo de juego con personalidad y corazón.

Al presentarlo como su primer gran fichaje del verano, el entrenador del Tottenham, De Zerbi, declaró: «Andy es alguien a quien admiro desde hace años y que aportará cualidades técnicas excepcionales, experiencia, liderazgo y mentalidad. Es un ganador contrastado al más alto nivel y puede ser una pieza clave para nosotros, tanto dentro como fuera del campo».