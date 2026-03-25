Andy Robertson escribe una emotiva despedida a Mohamed Salah, «insuperable», y pide al Liverpool que le organice una despedida por todo lo alto

La noticia de la salida de Salah llega tras un periodo de tensiones en Anfield, que incluyó un enfrentamiento público con el entrenador Slot. Para facilitar una salida sin complicaciones un año antes de que expirara su contrato, Salah habría llegado a un acuerdo histórico por el que renunciaría a su salario de 400 000 libras semanales durante el último año de su contrato. Este sacrificio económico garantiza que el delantero pueda marcharse como agente libre este verano, poniendo fin a una etapa legendaria de nueve años.

El «Rey egipcio» deja tras de sí un palmarés de más de 250 goles y una vitrina de trofeos que incluye todos los títulos importantes a los que puede aspirar un jugador del Liverpool en la era moderna.