Andy Carroll se sincera con valentía sobre la devastadora agresión sexual cometida por el exprofesor de baile televisivo Kevin Adams

Carroll nombró públicamente a su agresor después de que se hicieran públicos los documentos judiciales, y dijo a The Sun on Sunday: «Ahora que Kevin Adams ha sido identificado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero que ahora por fin pueda empezar a dejar atrás este capítulo. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en mis seres queridos».

Adams era profesor de danza en el programa de la BBC Fame Academy. Fue condenado por delitos sexuales en el Tribunal de la Corona de Chelmsford y encarcelado. Carroll compartió que el trauma afectó a todos los aspectos de su vida, lo que le dificultó centrarse en el fútbol.