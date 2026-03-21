¡Andy Carroll debuta con una victoria! La exestrella del Liverpool gana su primer partido como entrenador tras ser fichado por KSI para ponerse al frente del Dagenham and Redbridge

Carroll ha jugado al más alto nivel, representando a Inglaterra en la Eurocopa 2012, así como al Liverpool y al Newcastle en la Premier League, pero el fornido delantero admite que estaba muy nervioso antes del saque inicial.

«Sinceramente, antes del partido estaba muy nervioso y un poco estresado», dijo. «Durante todo el partido, fue una sensación fantástica ver a los chicos trabajar duro.

«Solo hemos tenido dos días para trabajar en algunas cosas y se han ceñido al plan de juego. Es una sensación increíble cuando trabajas duro en la oficina, en las salas, y sales y ves lo que hacen ahí. Es fantástico.

«Ni siquiera sé cómo he acabado en este puesto, pero al fin y al cabo haré cualquier cosa por este club.

«Ahora formo parte de esto. Ya sea como jugador, como entrenador, como propietario, recogiendo basura, lo que sea, lo haré por este club. Eso es algo que haré para siempre».