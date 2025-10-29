Andriy Lunin, portero del Real Madrid, suspendido por tarjeta roja por su papel en la intensa pelea en la victoria del Clásico contra el Barcelona

Antes de que el Clásico comenzara, la estrella adolescente del Barcelona se había burlado de Madrid, afirmando que se quejan todo el tiempo. Según informes, sus comentarios provocaron enojo en el vestuario del Madrid, que quería darle una lección al joven extremo en el campo. No hace falta decir que esas palabras de Yamal volvieron para perseguirlo. El prodigio del Barca tuvo dificultades para hacer un impacto en el Bernabéu, logrando solo dos tiros y creando un par de oportunidades mientras la defensa del Madrid lo mantenía en silencio.

Kylian Mbappe abrió el marcador para los Blancos en el minuto 22 antes de que Fermin Lopez empatara para los visitantes. Pero el gol de Bellingham justo antes del descanso resultó ser el ganador. El fallo en el penalti de Mbappe en la segunda mitad no le costó a los anfitriones, ya que lograron una victoria. Los jugadores del Madrid, incluido el capitán Carvajal, se aseguraron de responder a Yamal después del partido, lo que llevó a una mayor escalada entre los dos equipos.

Además de la pelea, la victoria del Madrid se vio eclipsada por la furiosa reacción de Vinicius a su sustitución en la segunda mitad. El brasileño desde entonces ha pedido disculpas a sus compañeros y a los aficionados del club, aunque no mencionó al entrenador Xabi Alonso en el comunicado que publicó en las redes sociales el miércoles.

Antes de eso, intentó explicar la naturaleza explosiva del partido, diciendo: "Así es el Clásico; hay muchas cosas que suceden dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero eso no siempre es posible. No queríamos ofender a nadie, ni a los jugadores jóvenes ni a los aficionados."