Este fichaje es un gran logro para Carrick, que ha señalado el centro del campo como una de las áreas clave a mejorar este verano. «Todo en el Manchester United es especial; es increíble fichar por un club donde jugaron algunos de mis ídolos», declaró Santos enla web oficial. «Como centrocampista, estoy ilusionado por aprender de Michael Carrick; es el entrenador perfecto para ayudarme a dar el siguiente paso en mi carrera y alcanzar mis sueños».

Santos llega con una sólida reputación por su técnica y su juego de ataque. En sus 43 partidos con el Chelsea la temporada pasada, registró el mayor porcentaje de pases completados y el mayor número de pases progresivos por cada 90 minutos entre los centrocampistas menores de 22 años de la Premier League.



