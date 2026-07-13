Getty Images
Traducido por
Andrey Santos cierra su fichaje «soñado» de 50 millones de libras del Chelsea al Manchester United, y Michael Carrick logra su primer gran fichaje
Los Red Devils fichan a una joven promesa brasileña
El Manchester United ha anunciado la llegada de Santos, procedente del Chelsea. El internacional brasileño de 22 años ha firmado un contrato hasta 2031, con opción a un año más.
El United pagará 48 millones de libras más 2 millones en bonificaciones, según The Athletic. Además, Chelsea recibirá un 10 % de una eventual futura venta. El jugador buscaba más minutos tras la renovación de Moisés Caicedo.
- Getty Images Sport
Hacer realidad un «sueño» bajo la dirección de Carrick
Este fichaje es un gran logro para Carrick, que ha señalado el centro del campo como una de las áreas clave a mejorar este verano. «Todo en el Manchester United es especial; es increíble fichar por un club donde jugaron algunos de mis ídolos», declaró Santos enla web oficial. «Como centrocampista, estoy ilusionado por aprender de Michael Carrick; es el entrenador perfecto para ayudarme a dar el siguiente paso en mi carrera y alcanzar mis sueños».
Santos llega con una sólida reputación por su técnica y su juego de ataque. En sus 43 partidos con el Chelsea la temporada pasada, registró el mayor porcentaje de pases completados y el mayor número de pases progresivos por cada 90 minutos entre los centrocampistas menores de 22 años de la Premier League.
Renovación de la sala de máquinas de Old Trafford
El fichaje llega en un momento crítico para el United, que ha sufrido la marcha de Casemiro y la lesión de larga duración de Manuel Ugarte, quedándose sin mediocampistas de garantías. Se espera que Santos sea clave en una línea renovada que podría incluir a Youri Tielemans, mientras Carrick busca un equipo capaz de dominar los partidos.
«Andrey es un centrocampista excepcional, con excelentes cualidades técnicas y la capacidad de influir en el juego en ambos extremos del campo», explicó el director deportivo Jason Wilcox. «Era un fichaje clave para nosotros en una posición importante, por lo que estamos encantados de que se incorpore a la plantilla de Michael tan pronto en la pretemporada. A pesar de contar ya con una amplia experiencia y dotes de liderazgo, Andrey sigue teniendo un enorme potencial para seguir desarrollándose».
- Getty Images Sport
Calidad demostrada en los grandes escenarios
A pesar de su juventud, Santos no es un novato en la élite. Ha sido capitán de Brasil en varias categorías juveniles y ganó el Mundial de Clubes en 2025. Su versatilidad, ya sea como «6» o «8», ofrece a Carrick una flexibilidad táctica clave mientras el United busca recuperar la cima del fútbol inglés.
Su cesión al Estrasburgo mostró su olfato goleador: 11 tantos y cinco asistencias. «Todos me hablan de la ambición del club y del gran ambiente», dijo Santos. «Sé lo fuerte que es la plantilla y estoy deseando luchar por los títulos».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias