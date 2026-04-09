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Andrew Robertson dejará el Liverpool este verano y se convertirá en agente libre, como Mohamed Salah
El fin de una época dorada en Anfield
El Liverpool ha confirmado que Robertson dejará el club al final de la temporada 2025-26 tras nueve años de éxito. El defensa, sinónimo de la reciente era dorada del club, se irá como agente libre cuando su contrato expire en verano. En 373 partidos con los Reds ha participado en 82 goles y ha contribuido a ganar dos Premier Leagues y una Liga de Campeones, entre otros trofeos.
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De Hull City a la inmortalidad del Liverpool
Fichado del Hull City en 2017 por unos 8 millones de libras, el ascenso de Robertson ha sido espectacular. Se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League, aportando energía incansable y precisos centros que definieron la identidad táctica del Liverpool.
En sus años en Merseyside ha conquistado todos los títulos posibles y ahora cree que es hora de cerrar su etapa en Anfield. «No es fácil dejar un club como el Liverpool», reconoció en la web oficial. «Ha sido muy importante para mí y mi familia durante nueve años, pero el fútbol sigue». Siempre recordaré los momentos increíbles con este club. He dado mi corazón y mi alma, y solo quería que la gente y los aficionados se sintieran orgullosos del lateral izquierdo que ven cada semana.
Sé que mi etapa llega a su fin, pero no bajaré el ritmo. Este club, los aficionados y su gente son todo para mí, y hasta mi último día daré el máximo, como he hecho en estos nueve años». Miraré atrás con una gran sonrisa, porque ha sido un viaje increíble».
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Los pretendientes de Robertson
Según The Times, el jugador de 32 años quiere jugar con más regularidad, pues esta temporada ha quedado atrás ante Milos Kerkez, fichaje veraniego. Tottenham, Atlético de Madrid, Nápoles y Juventus aparecen como posibles destinos para Robertson, quien, por ahora, descarta volver a Escocia.
Con el objetivo de despedirse por todo lo alto
A pesar de la expectación por su inminente salida, el club asegura que Robertson está totalmente comprometido con la temporada. El Liverpool sigue vivo en la Liga de Campeones, aunque debe remontar un 2-1 global ante el París Saint-Germain, y aún puede acabar entre los cuatro primeros de la Premier. Como Salah, Robertson quiere despedirse por todo lo alto, con su estatus de leyenda moderna de Anfield ya asegurado.