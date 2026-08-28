El Gulf United se ha labrado una reputación como un club progresista, al lograr dos ascensos desde su fundación en 2019 y contar con la plantilla más joven de la categoría. Esa visión centrada en la juventud encaja a la perfección con la filosofía de Iniesta, muy enfocada en el desarrollo individual al mismo tiempo que en la consecución de resultados positivos sobre el terreno de juego. Lejos de los focos europeos, el cuatro veces ganador de la Champions League está decidido a construir su legado como entrenador desde la base a través del desarrollo del talento.