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Andrés Iniesta, listo para debutar como entrenador mientras la leyenda del Barcelona inicia un nuevo capítulo en Emiratos Árabes Unidos
Un icono español entra en el banquillo
La leyenda de España inicia oficialmente su carrera como entrenador este viernes al frente del equipo de Primera División de los Emiratos Árabes Unidos Gulf United FC. Después de poner fin a su carrera como jugador con Emirates Club en 2024, el exmaestro del Barcelona completó su licencia UEFA A antes de tomar las riendas del conjunto con sede en Dubái en junio. Ahora continúa con su preparación para obtener la licencia UEFA Pro.
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Iniesta saborea la prueba inaugural
El excentrocampista subrayó que su plantilla ha adoptado una identidad táctica definida de cara a su visita al New Dibba Stadium. De cara al inicio de la temporada, Iniesta dijo: «Tenemos muchas ganas de que llegue el viernes. Llevamos varias semanas trabajando con el equipo en un estilo de juego claro, y ahora es el momento de competir».
El proyecto de cantera impulsa la ambición
El Gulf United se ha labrado una reputación como un club progresista, al lograr dos ascensos desde su fundación en 2019 y contar con la plantilla más joven de la categoría. Esa visión centrada en la juventud encaja a la perfección con la filosofía de Iniesta, muy enfocada en el desarrollo individual al mismo tiempo que en la consecución de resultados positivos sobre el terreno de juego. Lejos de los focos europeos, el cuatro veces ganador de la Champions League está decidido a construir su legado como entrenador desde la base a través del desarrollo del talento.
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Un duro estreno pone a prueba la determinación
La primera prueba competitiva de Iniesta llega contra el Dibba Al Fujairah, un equipo recién descendido de la máxima categoría y del que se espera ampliamente que luche por un ascenso inmediato. El encuentro servirá como una verdadera referencia para medir hasta qué punto los jóvenes del Gulf United pueden ejecutar el plan del español bajo presión. Establecer una regularidad desde el principio será crucial para sentar las bases de la pelea por el ascenso antes de los próximos parones de la liga.
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