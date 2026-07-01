Andrés Iniesta destaca a Lionel Messi y Kylian Mbappé como figuras del Mundial, pero apuesta por Lamine Yamal para llevar a España a la gloria

Durante la presentación del NSN Cycling Team en Barcelona, Iniesta habló con Mundo Deportivo sobre la selección española. Destacó que el éxito depende mucho de Yamal, quien llevó a España a ganar la Eurocopa 2024 pero ha sufrido lesiones en este torneo. Yamal jugó 19 minutos contra Cabo Verde, 45 contra Arabia Saudí y 76 contra Uruguay, marcando un gol. España acabó primera de grupo y se medirá a Austria en dieciseisavos.

«Lamine Yamal es clave para la selección y su futuro, y marca la diferencia en los partidos», afirmó Iniesta, quien advirtió: «Estos torneos son muy difíciles y cualquier detalle puede penalizarte».