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Andrés Iniesta admite que entrenar es «más estresante» que jugar, mientras la leyenda del Barcelona habla sobre sus aspiraciones como entrenador
El maestro catalán asume la presión del banquillo
La leyenda del Barcelona Iniesta ha reflexionado sobre su transición a la dirección técnica profesional tras hacerse cargo del Gulf United FC, equipo de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos. El técnico, de 42 años, fue nombrado entrenador del conjunto con sede en Dubái en junio de 2026, en lo que supuso su primera experiencia en los banquillos tras su retirada como jugador. El excentrocampista español admitió que la vida en el área técnica exige un enfoque mental muy diferente al de sus ilustres días como futbolista.
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El entrenador detalla el aumento de sus responsabilidades en la banda
Trabajar en el banquillo obliga al maestro del centro del campo a manejar muchas más variables tácticas cada semana. Su vasta experiencia en la élite del fútbol mundial es su principal activo a la hora de comunicarse con su plantilla y ejercer de mentor.
Al explicar las nuevas exigencias del puesto de entrenador, Iniesta dijo a MARCA: "Es un poco más estresante que cuando eres jugador, porque, aunque no intentas controlarlo todo, sí tienes que tener en la cabeza muchos más detalles y escenarios. Pero es genial.
"Es un desafío fantástico que exige un trabajo todavía más estrecho con tu cuerpo técnico y tus jugadores. Sobre todo, intentamos transmitirles y ofrecerles muchas cosas que, por haber sido jugador y haber vivido esas experiencias, no se pueden enseñar en ninguna aula. Esa es una ventaja añadida: poder aportar, comunicar y conectar con los jugadores que tienes delante".
El regreso al Camp Nou sigue siendo un sueño lejano
El héroe de la final del Mundial de 2010 con España tenía la licencia UEFA A cuando aceptó el puesto en Dubái y se prepara para completar este octubre sus máximas titulaciones como entrenador. Preguntado por si el nuevo cargo realmente le ha conquistado, Iniesta continuó: "Sí. Ya sentía eso, no una necesidad, sino esa voz interior que decía: 'Quiero esto y quiero formarme para ello'.
"Lo sentí durante el proceso incluso antes de empezar a entrenar. Ahora sigue ahí y continúa motivándome para seguir adelante. En octubre tengo que empezar el último paso que me queda, que es la licencia UEFA Pro, y entonces habré completado el camino de formación como entrenador".
Al abordar la inevitable pregunta sobre un posible regreso al Camp Nou para dirigir al Barcelona en el futuro, el veterano centrocampista añadió: "Estaría bien, pero no es algo que yo pueda... Mira, yo quería ser futbolista. Cuando era niño, no decía: 'Quiero ser entrenador'. Decía que quería ser futbolista profesional, jugar en el Barça y triunfar en el primer equipo.
"Eso lo tenía clarísimo; esos objetivos no eran negociables. Ahora ha sido un camino diferente y el tiempo dirá, pero obviamente estoy disfrutando de este comienzo como aspirante a entrenador".
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La lucha por el ascenso pone a prueba un liderazgo incipiente
La prioridad inmediata de Iniesta sigue siendo guiar al Gulf United hacia la zona alta de la UAE First Division League esta temporada. Los dirigentes del club tienen grandes esperanzas de que sus principios ofensivos puedan dar el ascenso directo a la UAE Pro League. Superar los obstáculos físicos y tácticos de la segunda división de Oriente Medio representa su primera verdadera prueba de fuego antes de fijarse en posibles oportunidades en el fútbol europeo.
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