Getty Images Sport
Andrés Cubas detalla la clave para frenar a Denis Bouanga y Heung-min Son
Andrés Cubas, delantero del Vancouver Whitecaps de la MLS, explicó la clave para evitar que Denis Bouanga y Heung-min Son sean factor en las semifinales de conferencia de la Temporada 2026 de MLS.
El doble pivote del conjunto canadiense entiende la calidad de Son, así como la peligrosidad de Bouanga, quienes podrían marcar diferencia en el encuentro a favor del club del Barrio Angelino.
“Son dos jugadores que sacan muchísima diferencia, que no les tenés que dar espacio y creo que eso es algo importantísimo, que tenemos que estar muy atentos en no darles espacio, en tratar de ser un equipo corto para que ellos no puedan tener esa libertad de poder pensar y de poder desplegar toda la calidad que tienen”, mencionó a GOAL.
“Sabemos de la calidad de Son, de la velocidad de Bouanga, de lo que pueden llegar a hacer en el mano a mano e incluso ante más jugadores. Por eso vamos a ser un equipo corto, que vamos a salir a tratar de primero hacer nuestro juego, de sacarle la pelota, de nosotros ser los protagonistas y después, cuando la tengamos, tratar de recuperar lo más rápido posible para volver a jugar y seguir platicando. Eso es lo que nos manda nuestro juego, y desplazar todas las virtudes y explotar los buenos jugadores que tenemos”, agregó.
Corte de Caja de Vancouver
Cubas hizo un corte de evaluación a Vancouver durante la temporada regular, donde finalizaron en segunda posición del oeste detrás de San Diego FC, que ha brillado en su primera aparición como club de expansión.
“La temporada fue muy buena, obviamente hemos tenido partidos muy buenos, otros no tanto, pero creo que la regularidad que tuvo el equipo a lo largo del año fue importantísima para que podamos terminar como terminamos, sacando muchísimos puntos. De jugar de igual a igual a cualquiera, tanto en nuestra cancha como de visitante”, explicó.
“Creo que el equipo está para grandes cosas, estamos muy contentos y muy ilusionados por este partido que se viene, pero el equipo ha demostrado y ha mostrado muchísimas virtudes en lo largo de la temporada, en los playoffs. Ahora nos toca medirnos con un gran equipo que seguramente no nos va a ser fácil, pero vamos a tratar de sacar adelante y obviamente seguir mejorando en cosas que siempre hay para mejorar, pero creo que el camino que estamos haciendo es el correcto”, dijo.
La importancia de Thomas Muller
En medio de la evaluación, el paraguayo resaltó lo que significó la incorporación de Thomas Muller, que había sido seducido por diferentes clubes en la toma de decisión de llegar a la MLS, pero fue Vancouver quien salió con el ‘premio mayor’.
“Creo que la calidad de jugadores que tenemos, las incorporaciones como de Thomas, creo que nos brindó mucho desde su llegada, la manera de trabajar y de afrontar el día a día que tiene el cuerpo técnico creo que es muy importante también porque nos brindan muchísimas cosas, herramientas, confianza para que nosotros podamos jugar”.
“Demostrar lo mejor de nosotros mismos en la cancha. Creo que creemos todos en la idea que nos tramite el técnico y eso es importantísimo, así que nos funcionó, nos está funcionando y en estos momentos decisivos de la temporada es donde más tenemos que creer y seguir ese camino porque si así lo hacemos creo que vamos a estar bien. Y obviamente tratar de cumplir nuestro gran objetivo que es primero ganar el sábado y después tratar de ir a ganar las finales”.
