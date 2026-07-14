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Andrea Pirlo sorprende como candidato a seleccionador de Italia, respaldado por Paolo Maldini, pese al interés de Antonio Conte y Roberto Mancini
Una crisis histórica lleva a Pirlo a replantearse su situación
Italia vive su momento más oscuro: no se clasificó para los Mundiales 2018, 2022 ni 2026. Para una selección con cuatro títulos, es humillante, sobre todo porque la última edición pasó de 32 a 48 equipos.
Ante este fracaso, «La Gazzetta dello Sport» informa que Pirlo se suma a la lista de candidatos para reconstruir la selección de cara al Mundial 2030. Maldini y Leonardo presionan a favor del técnico del United FC, que acaba de lograr el ascenso en Dubái. Tras compartir dos Champions con el AC Milan, Maldini cree que su excompañero puede revitalizar un sistema nacional en crisis.
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El presidente de la FIGC valora la compatibilidad con Guardiola
Mientras Pirlo sigue, la Federación Italiana de Fútbol evalúa opciones, incluida la de fichar a Guardiola. El presidente de la FIGC, Giovanni Malago, admitió que el principal obstáculo es la viabilidad económica.
Malagò admitió: «Nadie niega que elegir a un técnico como el ex del City sería muy relevante, pero primero debemos analizar los números y la compatibilidad. Mañana, o a más tardar pasado, revisaremos los perfiles con Maldini y Leonardo para consensuar una decisión».
Maldini lidera un nuevo enfoque metódico
El proceso de selección marca un cambio metodológico en Italia impulsado por Maldini y Leonardo. Conte y Mancini, interesados en el cargo, esperan la llamada. Conte ofrece claridad táctica inmediata, y Mancini ya ganó la Eurocopa 2021.
Sin embargo, la decisión final dependerá de esta nueva estructura colaborativa. Al respecto, Malagò afirmó: «Si no fuera así, sería como negar todo lo que nos hemos dicho en los últimos 15 días... antes se hacía de una manera, legítima, pero diferente de lo que haremos ahora...».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a la selección italiana?
Malago, Maldini y Leonardo se reunirán pronto para definir al próximo entrenador. El nombre del nuevo seleccionador de Italia se anunciará este fin de semana. Los aficionados esperan saber si la federación elige la experiencia de Conte o Mancini o apuesta por una era nueva con Pirlo para acabar con la maldición del Mundial.
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