Andrea Pirlo será el nuevo seleccionador de Italia tras firmar un contrato de cuatro años

El fichaje de Pirlo se cerró rápido gracias a su relación con el cuerpo técnico de la federación, donde están sus excompañeros del AC Milan. Aceptó al ser contactado por el director técnico, Paolo Maldini, y por el asesor especial, Leonardo. Además, sus modestas exigencias salariales lo hicieron ideal para la federación, sobre todo comparado con los rumores que apuntaban a que Guardiola pedía 20 millones de euros por temporada.