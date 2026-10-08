¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ITA-SERIEA-PARMA-AC MILANAFP
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Andrea Conti: «En el Milan he visto a chicos del Primavera llorar por ciertos comportamientos de Ibrahimovic»

AC Milán
Z. Ibrahimovic
A. Conti
Serie A

Andrea Conti, nacido en 1994, ex del Atalanta y ex del Milan, cuenta su aventura futbolística y su calvario: una operación de ligamento cruzado mal hecha, una segunda lesión de rodilla y, por último, la retirada con solo treinta años. A continuación, los pasajes más importantes de la entrevista concedida al Corriere della Sera.


Todo empezó con el Atalanta de Gasperini.

"El mejor entrenador que he tenido nunca. Recuerdo la pretemporada con él: nos había machacado. O cuando el día antes de un Inter-Atalanta nos hizo hacer trabajo de fuerza en el gimnasio. Estábamos incrédulos. En el campo, sin embargo, volabas".


Y después de un año, llegó el Milan.

"Me querían el Milan y el Chelsea. Nada más aterrizar en Ibiza para las vacaciones, la llamada de mi agente: “Tienes que venir a Milán para el reconocimiento médico”".


  • El cruzado.

    «Un mazazo. Entendí enseguida que se trataba de algo grave. Un desconcierto total. Estaba en mi primer año en el Milan, acababa de ganarme a la selección italiana. Las primeras satisfacciones después de tantos sacrificios. Y en esos momentos los pensamientos son infinitos. Cuándo y cómo volvería, si el tobillo había causado la lesión, la responsabilidad ante el club y los aficionados. Aunque lo peor aún estaba por llegar. La intervención no salió bien. ¿Cómo lo descubrí? Meses después, cuando me rompí por segunda vez el cruzado».


    El regreso al Milan en el año del Scudetto.

    «Se respiraba una atmósfera diferente. El míster había sido bueno creando un gran grupo. La presencia de Maldini era fundamental. Y la llegada de Ibrahimovic unos meses antes fue decisiva. Con él estabas obligado a elevar el nivel. Me ha pasado ver a chicos del Primavera llorar cuando se unían al primer equipo por ciertos comportamientos suyos. Fuera del campo, en cambio, cambiaba: bromista y simpático».




    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milán crest
AC Milán
MIL