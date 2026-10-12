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Cagliari Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Traducido por

Andrea Belotti vuelve a ser decisivo: el renacer del Gallo puede hacer grande al Modena

Serie B
Modena
A. Belotti
Modena vs Verona
Verona
Modena vs Empoli
Empoli
Cagliari
Torino

Del infierno deportivo al renacer. El Modena disfruta del regreso al máximo nivel de Andrea Belotti, decisivo en las dos últimas victorias ligueras ante el Empoli y el Verona. Dos triunfos fundamentales para el equipo dirigido por Daniele Galloppa, que ahora ocupa el tercer puesto de la Serie B con 13 puntos, a tres del líder, el Palermo, y a dos del segundo, el Mantova.


El Modena ha sido impulsado en este inicio de temporada precisamente por el Gallo, que ha vuelto a cantar y a brillar tras la difícil campaña que vivió en el Cagliari, marcada por otra grave lesión y que terminó con la no renovación de su contrato y su consiguiente salida del club.


  • LA LESIÓN Y EL PARÓN TRAS LAS PRUEBAS MÉDICAS EN CAGLIARI

    La aventura en Cerdeña del jugador de 32 años, llegado procedente del Como en un traspaso definitivo, había empezado, en realidad, de forma positiva: buena actuación en su debut contra el Parma y un doblete ante el Lecce en la segunda jornada. Sin embargo, la grave lesión sufrida el 27 de septiembre de 2025 tras un choque con Josep Martinez (lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda) lo obligó a permanecer mucho tiempo de baja.

    Regresó al campo el 11 de abril de 2026, pero en los siguientes 7 partidos el exjugador del Torino no logró recuperar su lugar en los planes de Fabio Pisacane: disputó solo 5 encuentros y sumó un total de 28 minutos.

    Al término del campeonato, las partes habían comenzado a hablar e intercambiar impresiones y expresaron su voluntad de continuar juntas. El acuerdo parecía estar a un paso, pero el resultado de las pruebas médicas llevó al club a dar marcha atrás y dejó al Gallo libre y sin contrato.

  • EL RENACER EN MÓDENA

    Belotti, como jugador libre, siguió trabajando y entrenándose por su cuenta hasta que, a principios de septiembre, aceptó la propuesta del Modena. El club emiliano puso sobre la mesa un acuerdo por un año, hasta el 30 de junio de 2027, con un salario de 300.000 euros netos, apostando fuerte por las ganas del delantero de reivindicarse.

    Un salario elevado para el equipo emiliano, pero que dio enseguida los resultados esperados: una chilena para iniciar la remontada ante el Empoli el 20 de septiembre y, ayer, frente a su afición, un remate a placer tras una asistencia de Giuseppe Caso para derrotar al Verona en el último instante.

    Dos goles distintos, pero ambos fruto de las ganas del delantero de relanzar su carrera y dar tantas alegrías como sea posible a sus nuevos aficionados. Un auténtico renacer que ahora permite al Modena soñar a lo grande. Todavía es pronto para hablar de ascenso, pero, de momento, una cosa está clara: Belotti no tiene ninguna intención de parar.

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