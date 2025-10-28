Andre Onana responde a los elogios de Pep Guardiola en medio de su regreso a la forma durante su préstamo en Trabzonspor

Uno de los mayores elogios a Onana vino una vez de Guardiola, cuando todavía jugaba con el Inter. Antes de la final de la Liga de Campeones en 2023, el técnico catalán le dijo a Thierry Henry en CBS Sports que el estilo del Inter estaba fuertemente influenciado por su portero.

"Cuando haces un cambio de juego, es más difícil contra una defensa de cinco porque tienen más amplitud y están más dispersos," dijo Guardiola. "Pero no es solo la estructura de tener esos números lo que hace difícil al Inter. El portero, Onana, hace que sea realmente difícil desplegar una presión alta en su contra. No puedes presionar al portero adecuadamente. Son maestros en mantener el balón, hasta los atacantes: como Lautaro [Martínez], [Edin] Dzeko y [Romelu] Lukaku.

"Por la forma en que juegan, con la presión alta, Onana es un portero excepcional para tomar la posición y construir juego. Realmente, realmente bueno. Por eso tienes que pensar en lo que tienes que hacer. Con el balón, el Inter es muy, muy bueno, por eso están en la final de la Liga de Campeones. Tenemos un gran respeto y admiración por cómo juegan, pero tenemos que encontrar una manera de vencerlos."