Andre Onana, descartado por el Manchester United, se quedará cedido en el Trabzonspor una temporada más, ya que el acuerdo está a punto de cerrarse

Según el Daily Mail, el United está cerca de ceder de nuevo a Onana al Trabzonspor para la próxima temporada. El portero camerunés, de 30 años, ya jugó allí tras perder la titularidad ante Lammens.

El portero tuvo una buena temporada 2025-26 y ayudó al club a ganar la Copa de Turquía ante el Konyaspor en mayo. Aunque el United prefiere venderlo para recuperar parte de los 47,2 millones de libras pagados al Inter en 2023, una nueva cesión se ve como la opción más práctica para todos.







