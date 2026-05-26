Andoni Iraola y la leyenda del Barcelona, Xavi, están en la shortlist de un grande de la Serie A, mientras el Crystal Palace aún puja por el técnico del Bournemouth

El entrenador, de 43 años, aún no ha decidido su futuro tras rechazar la renovación en la costa sur.

Tras lograr un meritorio sexto puesto, Iraola afirmó: «El champán está en el vestuario, lo celebramos como se merecía. Disfruté cada segundo con la afición y los jugadores; es muy bonito terminar así. He visto a mucha gente que me ha apoyado estos tres años.

Tengo ahora un descanso de mitad de trimestre con los niños, así que me quedaré en Bournemouth hasta julio. Celebraré con el cuerpo técnico, volveré a casa al menos una semana y luego me tomaré mi tiempo para decidir».