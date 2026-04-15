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Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Andoni Iraola tiene una oferta del Crystal Palace, aunque un club de la Bundesliga busca seducir al técnico saliente del Bournemouth con un proyecto a largo plazo

Crystal Palace
A. Iraola
Bournemouth
Fichajes
Bayer Leverkusen
Premier League

Andoni Iraola, que dejará el Bournemouth al final de la temporada, es muy codiciado. Se informa que el Crystal Palace ya le ofreció un contrato millonario, pero el Bayer Leverkusen también lo sigue de cerca y busca convencerlo para que dirija su proyecto a largo plazo este verano.

  • El Crystal Palace se adelanta en la pugna por el entrenador español

    Según Marca, el Palace ha contactado a Iraola con una oferta lucrativa para dirigir al club londinense. El técnico español confirmó hace poco su salida de la costa sur al final de la temporada, lo que despertó gran interés en Europa. Los Eagles, que buscan reemplazar a Oliver Glasner, le ofrecieron un contrato multimillonario y un proyecto a largo plazo. Creen que su estilo táctico agresivo encaja con la plantilla, y la distancia de menos de 150 kilómetros entre ambos clubes le brinda continuidad en Inglaterra.

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  • Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Leverkusen sigue de cerca la situación como opción alternativa

    Según el medio alemán «kicker», el Bayer Leverkusen ha incluido al técnico de 43 años en su lista de candidatos. El club de la Bundesliga busca reemplazar a Kasper Hjulmand ante las dudas sobre su continuidad. Iraola deja al Bournemouth en una buena posición, ya que el club ocupa actualmente el 11.º puesto de la Premier League. Esta temporada ha sumado 10 victorias y 15 empates en 34 partidos, para un total de 45 puntos. Al despedirse, afirmó: «Ha sido un honor entrenar al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Doy las gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y a Bill, que han hecho mi estancia aquí muy especial».

  • Los factores financieros influyen en la carrera directiva

    El Leverkusen se beneficiará de que este prestigioso entrenador quede libre al terminar su contrato. Contrasta con su otra opción, Fabian Hurzeler. Para fichar a Hurzeler del Brighton habría que pagar más de 10 millones de euros de indemnización, mientras que el Palace podría invertir hasta 15 millones en sus objetivos. Los directivos del Leverkusen creen que la filosofía de Hurzeler encaja mejor con su estilo de juego, aunque el club londinense muestra menos reparos tácticos y dispone de la solidez financiera necesaria para inversiones cuantiosas.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Las decisiones futuras dependen de este entrenador tan cotizado

    Al terminar la temporada, el entrenador debe elegir entre quedarse en Inglaterra o aceptar un reto en el extranjero. El Crystal Palace aguarda su respuesta a su oferta, y el Leverkusen evalúa opciones antes de presentar una propuesta. Mientras, el Bournemouth acelerará la búsqueda de un sucesor.