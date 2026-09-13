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Andoni Iraola, técnico del Liverpool, revela la razón táctica del repentino cambio de rol de Bradley Barcola tras un empate contra el Fulham
Evolución táctica y flexibilidad posicional
Después de actuar por la banda derecha durante el triunfo europeo de entre semana, el francés fue desplazado a la izquierda para su debut completo en la Premier League. Iraola no tardó en descartar cualquier insinuación de que sus extremos estén ligados a un solo lado del campo, y subrayó un enfoque táctico fluido. Se espera que el ex del PSG sea un arma versátil en el arsenal del Liverpool a lo largo de la temporada, ya que
Al abordar la decisión concreta de mover a Barcola, Iraola explicó: "Creo que lo he dicho muchas veces, tenemos cuatro extremos y probablemente antes de la temporada todo el mundo habría dicho que teníamos más extremos izquierdos que extremos derechos porque han jugado más ahí. Todos los extremos jugarán por la derecha y por la izquierda, dependiendo de los emparejamientos, dependiendo de dónde creamos que van a ser más peligrosos, dependiendo a veces de las exigencias defensivas, dependiendo de lo que sintamos, de lo que analicemos. Creo que Bradley, creo que todos, los cuatro, ya han jugado en ambos lados y va a ser así toda la temporada".
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El potencial y el desarrollo físico de Barcola
A pesar de la falta de goles en Anfield, Iraola encontró motivos para el optimismo en la actuación de Barcola. El joven francés, que llegó con grandes expectativas, dejó destellos de su calidad en la banda izquierda después de jugar en el lado opuesto durante el choque de entre semana contra el Atlético de Madrid. Iraola se apresuró a señalar que el extremo sigue adaptándose a la exigencia física del fútbol inglés tras una preparación alterada.
"Creo que con Bradley también estamos construyendo su condición física porque no ha tenido ningún minuto en pretemporada y creo que hay una buena parte en la que hoy ha jugado, creo, un poco más incluso que hace tres días contra el Atlético de Madrid", declaró Iraola.
"Tuvo una buena ocasión en el segundo palo; bloquearon el disparo, pero llegó bien. Probablemente sabemos que tiene más, pero ahora se trata de darle minutos, seguir construyendo su confianza y es un jugador que nos va a dar más".
La batalla de Endo por un puesto y la solidez defensiva
El entrenador también arrojó luz sobre la situación actual de Wataru Endo, que ha tenido dificultades para encontrar oportunidades como titular en los últimos partidos. Con un centro del campo muy poblado, con jugadores como Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, el internacional japonés se enfrenta a una importante competencia interna. A pesar de los pocos minutos, Iraola sostuvo que el veterano centrocampista sigue siendo un miembro valioso de la plantilla y que será necesario a medida que el calendario se intensifique.
«Creo que Wata se perdió gran parte de la pretemporada. Creo que todavía no está en su mejor nivel, pero está entrenando muy bien. El problema es que, por delante de él en su posición, tengo a muchos jugadores. Está compitiendo contra muchos jugadores porque también estamos dando minutos para probar a Ryan, Alexis, Dom, jugadores por los que estoy apostando ahora mismo. Pero Wata es sin duda un jugador que me gusta y seguro que tendrá sus momentos», dijo.
- AFP
La comodidad de jugar en casa y mirar hacia adelante
Aunque un empate en casa rara vez se celebra en un club de la dimensión del Liverpool, Iraola se mostró firme en su convicción de que el ambiente en Anfield no es el problema. El entrenador sigue confiando en que el apoyo de la afición será un factor decisivo una vez que el equipo vuelva a encontrar su ritmo.
«No lo he sentido, no lo sentí hace tres días contra el Atlético de Madrid. Prefiero jugar en casa, sin duda. Prefiero estar en casa. No podemos encontrar las razones fuera, tenemos que encontrar las razones dentro del campo, en nosotros. Sabemos que si apretamos, la gente estará con nosotros. Esto es 100 por ciento», concluyó Iraola,
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