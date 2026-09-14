Tras una actuación plana ante el Fulham, Iraola ha hecho un claro llamamiento de «ayuda» a sus jugadores de ataque. Aunque el foco se ha puesto en los supuestos fallos de la unidad del centro del campo, el técnico vasco insiste en que la responsabilidad de recuperar el balón empieza en la zona más adelantada del campo.

«Necesitamos recuperar el balón lo más arriba posible porque eso facilita mucho más la faceta ofensiva», dijo el técnico del Liverpool durante una rueda de prensa. «Tenemos situaciones para atacar en uno contra uno. Es más que el centro del campo. Cuando hemos estado bien colectivamente, los centrocampistas han parecido mucho mejores y han recuperado más balones. Les estamos ayudando más a ganar los duelos. Si los de arriba hacen muy bien su trabajo, entonces los centrocampistas parecen buenos».



