AFP
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Andoni Iraola, técnico del Liverpool, lanza una petición urgente de «ayuda» a sus delanteros, faltos de puntería, tras la frustración ante el Fulham
Iraola exige responsabilidad defensiva colectiva
Tras una actuación plana ante el Fulham, Iraola ha hecho un claro llamamiento de «ayuda» a sus jugadores de ataque. Aunque el foco se ha puesto en los supuestos fallos de la unidad del centro del campo, el técnico vasco insiste en que la responsabilidad de recuperar el balón empieza en la zona más adelantada del campo.
«Necesitamos recuperar el balón lo más arriba posible porque eso facilita mucho más la faceta ofensiva», dijo el técnico del Liverpool durante una rueda de prensa. «Tenemos situaciones para atacar en uno contra uno. Es más que el centro del campo. Cuando hemos estado bien colectivamente, los centrocampistas han parecido mucho mejores y han recuperado más balones. Les estamos ayudando más a ganar los duelos. Si los de arriba hacen muy bien su trabajo, entonces los centrocampistas parecen buenos».
- Every Second Media
El dúo del centro del campo, bajo la lupa
Las críticas tras el empate contra el Fulham se dirigieron en gran medida a Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch. Los dos centrocampistas tuvieron problemas para imponer su dominio físico en el partido, algo que reflejaron las estadísticas, que mostraron que ambos solo ganaron tres de sus 14 duelos combinados.
«Si les estamos permitiendo defender en uno contra uno todo el tiempo y no somos agresivos, entonces nuestros defensas también tendrán problemas», explicó Iraola a los periodistas. «Si los jugadores que están por delante de ti hacen su trabajo, entonces los centrocampistas parecen mejores. Es algo más colectivo. Esa es la ayuda que tenemos que dar a nuestros defensas y centrocampistas para que todos parezcan mejores, más inteligentes y mejor colocados».
Se esperan rotaciones para el duelo de la Carabao Cup
El Liverpool no tiene mucho tiempo para recrearse en sus frustraciones de la Premier League, ya que se prepara para recibir al Tottenham Hotspur en la tercera ronda de la Carabao Cup el martes por la noche. Con el calendario apretándose, el partido contra el equipo de Roberto De Zerbi representa el tercer encuentro de los reds en solo siete días.
«Estoy muy contento con la plantilla», dijo cuando le preguntaron por posibles cambios para el partido de copa. «Valoro mucho a los jugadores que tenemos. Si ganamos partidos, la plantilla parece fantástica; si no ganamos, entonces hay problemas o lo que sea. Mañana veremos a jugadores que no hemos visto y tengo ganas de verlos. Pueden ayudarnos y todavía no han tenido la oportunidad».
- Getty Images Sport
Encontrar el equilibrio adecuado en Anfield
El empate sin goles ante el Fulham llegó después de una serie de actuaciones de alto voltaje, pero Iraola ya había citado una "falta de frescura" como motivo del bajón de calidad. Mientras el club afronta un exigente calendario otoñal, el técnico busca un equilibrio entre el brillo ofensivo y el trabajo defensivo que cree que actualmente falta.
El próximo duelo con el Tottenham será una prueba de fuego para la profundidad de la plantilla y su capacidad para aplicar los desencadenantes de presión de Iraola. Si los atacantes atienden la petición de ayuda del entrenador y logran alterar la salida de balón del rival, aliviarán la presión sobre Szoboszlai y Gravenberch, permitiéndoles marcar el juego en lugar de estar persiguiéndolo constantemente.
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