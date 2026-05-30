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Andoni Iraola será el nuevo entrenador del Liverpool tras la rápida destitución de Arne Slot
El Liverpool actúa con rapidez tras el cambio de entrenador
El Liverpool ha destituido a Slot tras una temporada decepcionante en Anfield. El técnico neerlandés deja el club de inmediato, después de un curso irregular que no satisfizo a la afición ni a la directiva.
La decisión marca un giro en la búsqueda del club por volver a competir al máximo nivel. Según Fabrizio Romano, Liverpool ya apunta a Iraola como sucesor. Su labor en la Premier y su estilo de fútbol agresivo y progresista lo convierten en el candidato principal.
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Iraola ha sido designado como sucesor
Romano informa que el Liverpool ya decidió y avanza en el nombramiento de Iraola. El periodista escribió en X: «¡Andoni Iraola será el próximo entrenador del Liverpool, tal como se reveló hoy! Las negociaciones avanzarán rápido para formalizar el acuerdo, pero la decisión está tomada. Iraola será el próximo entrenador».
El Liverpool busca un nuevo rumbo táctico
La decisión llega tras una difícil temporada 2025-26, en la que el Liverpool sufrió para mantener la regularidad, se clasificó para la Liga de Campeones en la última jornada y terminó a 25 puntos del Arsenal. Aunque Slot mostró algunas actuaciones positivas y ganó el título en su primera temporada, el equipo no mantuvo el impulso en su segundo curso. Ese estancamiento convenció a los responsables de Anfield de que era necesario un cambio.
Según se informa, el perfil de Iraola encaja con el deseo del Liverpool de jugar con alta intensidad. Su capacidad para imponer una presión intensa y optimizar recursos lo convierte en el candidato ideal mientras el club busca una nueva identidad.
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Quedan algunos trámites antes del nombramiento.
El Liverpool seguirá negociando en los próximos días; aún quedan trámites formales antes de cerrar y anunciar el fichaje de Iraola. Si se concreta, el técnico se pondrá enseguida a planificar la pretemporada. Tener entrenador cuanto antes permitirá reconstruir la plantilla y preparar una temporada clave para devolver al club a lo más alto del fútbol inglés.