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Andoni Iraola se pronuncia sobre el futuro de Harvey Elliott en el Liverpool tras su «extraña» cesión al Aston Villa
Iraola apoya a Elliott para que el equipo vuelva a brillar en Anfield
Iraola ha abierto la puerta a Elliott para que reavive su carrera en el Liverpool tras una temporada «extraña» lejos de Anfield. El técnico español, que dirige el equipo tras el despido de Arne Slot, ha elogiado la actitud del centrocampista desde su regreso anticipado para la pretemporada.
«Sin duda», afirmó Iraola al ser preguntado por el futuro del jugador de 23 años en Anfield. «Harvey está con nosotros, llega con muchas ganas, se pondrá a punto y tendrá su oportunidad en la pretemporada; le necesitaremos». Sus palabras marcan un cambio de tono respecto al anterior régimen y ofrecen esperanza a un jugador cuya carrera parecía estancada hace apenas unos meses.
- Getty
La vergüenza en Villa Park
La etapa de Elliott en el Aston Villa se complicó por un préstamo con opción obligatoria de compra de 30 millones de libras que se activaba tras alcanzar un número fijo de partidos. Para evitar ese gasto, el club lo marginó del equipo de Unai Emery. El acuerdo incluía una cláusula de compra obligatoria de 30 millones de libras que se activaría al alcanzar un número fijo de partidos. Para evitar ese gasto, el club dejó de alinearlo, lo que llevó a Emery a pedir disculpas por una situación que calificó de «vergonzosa».
La disputa deportiva y económica marginó a Elliott gran parte de la segunda mitad de la temporada. Al respecto, Iraola comentó: «Espero que pueda estar en una buena situación. La temporada pasada debió ser difícil para Harvey; una situación extraña, ni siquiera podían alinearle, y creo que esta experiencia le hará más ansioso por ser jugador del Liverpool».
Un acuerdo desastroso para el jugador
Su fichaje por el Villa Park se considera el más desastroso de la Premier League. Tras brillar en el Europeo Sub-21 de 2025, se esperaba que Elliott progresara, pero solo jugó 109 minutos con Emery. Pese a la falta de ritmo, el jugador de 23 años ha regresado al AXA Training Centre con motivación renovada.
- AFP
Oportunidades en la pretemporada
Con una pretemporada intensa por delante, Iraola quiere dar minutos a los jugadores menos habituales y a los que regresan. En su primera semana ha evaluado al equipo sub-21 y a los futbolistas que volvieron antes, para conocer todo el talento disponible.
«He tenido una semana para ver a los jugadores del sub-21; algunos ya habían estado antes en el primer equipo, así que están en mejor forma», añadió Iraola. «Hoy he visto a algunos que están listos para la prueba de mañana, así que me pongo en contacto con todos los jugadores y les doy más minutos en el campo a los jóvenes, a los cedidos y a los de la cantera; quizá normalmente no los conocería, pero ahora tengo la oportunidad de conocerlos mejor».
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