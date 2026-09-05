Andoni Iraola rompe su silencio sobre el fallido traspaso de Cody Gakpo al Manchester City mientras el delantero del Liverpool brilla en la victoria ante el Ipswich

Iraola está encantado con la forma en que el atacante ha gestionado la situación y subraya que se mantuvo una comunicación abierta durante todo el mercado de fichajes. El técnico del Liverpool valora la versatilidad de Gakpo en todo el frente de ataque e insiste en que el jugador sabe exactamente lo mucho que le valora el cuerpo técnico.

«No tengo ninguna duda con Cody. Ha estado muy bien durante toda la pretemporada, ha empezado muy bien esta temporada, aportando números», dijo Iraola después del partido contra el Ipswich. «Cody sabe cuánto le valoramos, creo que no hay ninguna duda. Le valoro muchísimo.

«Hoy otra vez, después de las dos asistencias, acaba [el partido] de 9 para ayudarnos a cerrar el partido. Creo que es bueno tener a Cody porque puede jugar en las tres posiciones de arriba y tenerle así en este inicio de temporada es bueno».

Iraola dijo antes del partido: «Mi relación con Cody ha sido muy sincera desde el principio. Siempre fue consciente de la situación en el mercado, estábamos hablando constantemente».

El capitán del club, Virgil van Dijk, se hizo eco de las palabras de su entrenador y destacó la importancia constante de Gakpo para el equipo. El defensa elogió la reacción de su compatriota al traspaso fallido.

«Obviamente, dije antes de que se cerrara el mercado de fichajes que es importante para nosotros y también lo será para nosotros esta temporada», explicó Van Dijk. «Y lo ha vuelto a demostrar hoy. La semana pasada también con las asistencias, y también durante los últimos dos años. Así que, que siga así».



