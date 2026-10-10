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Andoni Iraola responde a la prensa francesa por las críticas a Bradley Barcola mientras el Liverpool afronta una crisis con los delanteros antes del duelo contra el Manchester City
Los medios franceses apuntan a Barcola
Francia logró una cómoda victoria por 4-1 ante Bélgica en la Liga de Naciones el lunes, pero Barcola quedó en el punto de mira. El jugador de 24 años realizó dos disparos y creó una sola ocasión durante el encuentro, lo que provocó duras valoraciones de la prensa nacional. Las críticas se centraron en gran medida en su aparente falta de contundencia en el último tercio.
El escrutinio llega en un momento incómodo para el Liverpool, que está lidiando con una creciente crisis de lesiones en ataque. Alexander Isak y Cody Gakpo han sido descartados para el duelo de alta exigencia del domingo contra el Manchester City.
En consecuencia, Iraola depende en gran medida de que la exestrella del Paris Saint-Germain dé un paso al frente para llenar ese vacío. El técnico del Liverpool quiere claramente que su delantero recupere su olfato goleador de cara a una exigente prueba en Anfield.
- AFP
A Iraola «no le importa» fallar ocasiones
A pesar del ruido externo, Iraola sigue totalmente impasible ante la reciente falta de goles de su jugador. El técnico insistió en que a los delanteros se les juzga injustamente únicamente por su producción goleadora y descartó las sugerencias de un bajón de forma.
«No creo que esté en un mal momento. El problema con los extremos o los delanteros es que, si no marcan un gol, “no han jugado bien”», explicó Iraola. «Tenemos que ver los partidos, tenemos que mirar. Lo dije en el primer partido contra el Atlético de Madrid: falló dos o tres ocasiones bastante claras. No me importa. Sinceramente. Me importa, pero quiero que vea que está ahí».
El entrenador del Liverpool también señaló que llegar a zonas peligrosas es la mitad del trabajo y mantuvo su plena confianza en el instinto ofensivo del extremo.
«Con la selección, he visto que ha tenido un par de buenas situaciones para marcar; no ha marcado, pero quiero que esté ahí», añadió.
¿Barcola liderará la delantera?
Con Isak y Gakpo de baja, este fin de semana Barcola podría verse obligado a ocupar un rol más centrado en ataque que no le resulta habitual. Aunque se ha labrado su reputación desequilibrando por las bandas, Iraola está convencido de que el polivalente atacante tiene la inteligencia táctica necesaria para actuar como un falso nueve circunstancial.
«Es un jugador top para nosotros. Creo que puede jugar en cualquier posición de ataque», afirmó Iraola. «Probablemente haya jugado más como extremo izquierdo, pero también ha jugado un poco como delantero, e incluso más como extremo derecho. Creo que puede cubrir las tres posiciones de arriba».
Para cerrar su firme respaldo al fichaje veraniego, el técnico se limitó a señalar: «Es un jugador supervalioso para nosotros».
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La sombra del City se cierne sobre Anfield
El gran partido del domingo tiene un enorme peso dentro y fuera del campo. El Manchester City llega a Merseyside con un balance perfecto en la liga, pero también en medio de una tormenta de controversia. Este fin de semana disputa su primer partido desde que una comisión independiente declaró al club culpable de infringir las normas financieras de la Premier League. Aunque el City niega cualquier irregularidad y ha recurrido el veredicto, el drama extradeportivo añade una tensión enorme a un encuentro ya de por sí mayúsculo.
Iraola es plenamente consciente del desafío y ha pedido a su equipo que esté a la altura ante un estadio lleno. "Cada partido es un partido apasionante", señaló. "Jugamos en casa, en Anfield, contra el City, que ahora mismo es líder de la liga. Han ganado todos sus partidos y creo que iremos a por el partido. Creo que será un partido bastante abierto y tenemos que estar preparados y también aprovechar la ayuda de nuestra afición, y espero que estemos al nivel de un partido que va a ser de un nivel muy alto".
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