Francia logró una cómoda victoria por 4-1 ante Bélgica en la Liga de Naciones el lunes, pero Barcola quedó en el punto de mira. El jugador de 24 años realizó dos disparos y creó una sola ocasión durante el encuentro, lo que provocó duras valoraciones de la prensa nacional. Las críticas se centraron en gran medida en su aparente falta de contundencia en el último tercio.

El escrutinio llega en un momento incómodo para el Liverpool, que está lidiando con una creciente crisis de lesiones en ataque. Alexander Isak y Cody Gakpo han sido descartados para el duelo de alta exigencia del domingo contra el Manchester City.

En consecuencia, Iraola depende en gran medida de que la exestrella del Paris Saint-Germain dé un paso al frente para llenar ese vacío. El técnico del Liverpool quiere claramente que su delantero recupere su olfato goleador de cara a una exigente prueba en Anfield.



