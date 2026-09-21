Andoni Iraola responde a Jamie Carragher después de que la leyenda del Liverpool DESTROCE a Florian Wirtz, de 116 millones de libras, tras la ajustada victoria del Bournemouth

Carragher no se mordió la lengua en su valoración del internacional alemán. La leyenda del Liverpool no quedó nada impresionada por el rendimiento del centrocampista, y señaló su pobre 63 por ciento de acierto en el pase.

«Wirtz ha estado realmente mal otra vez», afirmó Carragher. «Simplemente no hay nada. No está pasando absolutamente nada ahí. En general, la gente ha entendido su situación. Es nuevo en la liga y el Liverpool estuvo mal la temporada pasada. Cuando llegas por ese precio, la gente quiere goles y asistencias».

Tras la sustitución en el minuto 73, Carragher afirmó que Wirtz no podía tener «ninguna queja» por haber sido retirado. El comentarista llegó incluso a pedir a Iraola que dejara fuera por completo al fichaje estrella. «Creo que, de cara al futuro, Iraola tiene que tomar una decisión aquí. Wirtz no estaría en mi equipo del Liverpool», añadió.

Sin embargo, Iraola respaldó rápidamente a su jugador. El técnico reconoció el inicio lento, pero elogió a Wirtz por su papel en la victoria final, y dijo a Sky Sports: «Empezó el partido despacio, estoy de acuerdo. En el primer minuto ellos salieron con bastante intensidad y nosotros no estábamos del todo con nosotros. Los duelos en el medio. Después de esa primera fase, creo que mejoramos. Florian también nos ha ayudado a mejorar».



