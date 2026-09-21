Every Second Media
Traducido por
Andoni Iraola responde a Jamie Carragher después de que la leyenda del Liverpool DESTROCE a Florian Wirtz, de 116 millones de libras, tras la ajustada victoria del Bournemouth
Wirtz sufre antes de que Isak golpee primero
El Liverpool logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Bournemouth en el Vitality Stadium, con Alexander Isak marcando el gol decisivo. Pese a sumar los tres puntos a domicilio, el Liverpool sufrió una primera parte frustrante en la que le costó imponer su dominio.
Wirtz vivió unos primeros 45 minutos especialmente complicados. El fichaje de 116 millones de libras no logró influir en el desarrollo del juego en los primeros compases y tuvo problemas para desarmar a un Bournemouth muy sólido. Su actuación fue objeto de escrutinio inmediato, especialmente por su elevado precio y el peso de las expectativas sobre sus hombros.
El jugador de 23 años acabó encontrando su sitio tras el descanso. Wirtz desempeñó un papel clave en la jugada del gol de la victoria, arrastrando al defensa James Hill fuera de posición para crear el espacio necesario para que Isak marcara.
- AFP
Iraola defiende al creador de juego del Liverpool
Carragher no se mordió la lengua en su valoración del internacional alemán. La leyenda del Liverpool no quedó nada impresionada por el rendimiento del centrocampista, y señaló su pobre 63 por ciento de acierto en el pase.
«Wirtz ha estado realmente mal otra vez», afirmó Carragher. «Simplemente no hay nada. No está pasando absolutamente nada ahí. En general, la gente ha entendido su situación. Es nuevo en la liga y el Liverpool estuvo mal la temporada pasada. Cuando llegas por ese precio, la gente quiere goles y asistencias».
Tras la sustitución en el minuto 73, Carragher afirmó que Wirtz no podía tener «ninguna queja» por haber sido retirado. El comentarista llegó incluso a pedir a Iraola que dejara fuera por completo al fichaje estrella. «Creo que, de cara al futuro, Iraola tiene que tomar una decisión aquí. Wirtz no estaría en mi equipo del Liverpool», añadió.
Sin embargo, Iraola respaldó rápidamente a su jugador. El técnico reconoció el inicio lento, pero elogió a Wirtz por su papel en la victoria final, y dijo a Sky Sports: «Empezó el partido despacio, estoy de acuerdo. En el primer minuto ellos salieron con bastante intensidad y nosotros no estábamos del todo con nosotros. Los duelos en el medio. Después de esa primera fase, creo que mejoramos. Florian también nos ha ayudado a mejorar».
Superar una dura prueba a domicilio
Iraola destacó los ajustes tácticos que permitieron a Wirtz brillar a medida que avanzaba el partido. «En la segunda parte estaba jugando mucho mejor, encontraba mejores espacios para recibir y girarse», explicó el técnico, y añadió que estaba mucho más satisfecho con la actuación del centrocampista tras el descanso.
Yendo más allá de las actuaciones individuales, Iraola expresó su alivio por sacar adelante un complicado partido fuera de casa. El técnico admitió que su equipo sufrió durante los primeros 20 minutos, sin lograr ganar los balones divididos ni igualar la intensidad del Bournemouth.
«Obviamente estoy contento con el resultado. Sé que es un campo difícil al que venir, muy difícil para sacar los tres puntos», dijo Iraola. Señaló que, a medida que el Bournemouth se fue cansando en la segunda parte, el Liverpool tomó el control del partido y creó ocasiones para sentenciarlo por completo.
- Pro Sports Images
Se avecina un duelo de alto riesgo contra el City
El Liverpool afronta ahora una prueba enorme, ya que recibirá al líder de la liga, el Manchester City, en Anfield el 11 de octubre. Este duelo monumental obligará a Iraola a tomar decisiones cruciales de selección en el centro del campo y en ataque.
Carragher tiene claro que Wirtz debería quedarse fuera de ese enfrentamiento de altos vuelos. «Contra el Manchester City en casa, para mí, no puede estar en el equipo», declaró con firmeza el comentarista. Iraola debe decidir ahora si confía en su fichaje estrella en el escenario más grande o si sigue el consejo del icono del club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias