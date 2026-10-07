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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Andoni Iraola pone en duda el estado físico de Alexander Isak y Cody Gakpo para el duelo ante el Manchester City

A. Iraola
A. Isak
C. Gakpo
Liverpool
Liverpool vs Manchester City
Manchester City
Premier League

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha confirmado que los delanteros estrella Alexander Isak y Cody Gakpo arrastran problemas físicos antes del crucial duelo de la Premier League de este domingo contra el líder, el Manchester City, en Anfield. Ambos jugadores abandonaron antes de tiempo sus compromisos internacionales y se someterán a pruebas de última hora, mientras el conjunto local, todavía invicto, busca mantener su impresionante inicio de temporada.

  • Preocupación por las lesiones de delanteros clave

    En declaraciones a beIN SPORTS, Iraola ofreció una actualización sobre Isak y Gakpo después de que ambos sufrieran lesiones en el muslo y el tobillo, respectivamente. Isak se retiró de la convocatoria de Suecia, mientras que Gakpo fue sustituido pronto durante la victoria de Países Bajos sobre Serbia. Iraola dijo: "Creo que tanto Alex Isak como Cody Gakpo han tenido que dejar sus selecciones por lesión. Ahora se trata de si van a recuperarse a tiempo para ayudarnos en el próximo partido o no. Pero ahora mismo ambos están lesionados".

  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un desafío formidable espera en Anfield

    El Liverpool afronta una prueba importante ante el Manchester City, que ha ganado sus cinco partidos de liga. Iraola reconoció el desafío que plantea el conjunto visitante, pero sigue confiando en la progresión reciente de su plantilla.

    Declaró: "Nosotros seguimos invictos, pero ellos han ganado todos sus partidos, así que eso marca una gran diferencia a su favor. Creo que tenemos que estar muy, muy bien si queremos ganar al City, porque últimamente han marcado muchísimos goles, especialmente en ataque. Conocemos los nombres que son muy peligrosos. Pero creo que también hemos mostrado buenas mejoras defensivas últimamente y espero que podamos defender las amenazas que tienen y también hacerles daño en el otro lado".

  • Ambiciones por el título y crecimiento estructural

    El entrenador cree que el parón internacional ofreció una valiosa oportunidad para evaluar sus primeras actuaciones. Al fijar unas expectativas altas para la temporada, explicó: "Creo que el parón internacional es un momento para reflexionar porque normalmente tenemos un calendario más loco. Te pasas dos o tres días preparando el siguiente partido. Después necesitas, creo, un descanso, analizar cómo ha ido la temporada hasta ahora. Creo que ya tenemos una buena cantidad de partidos para analizar y ver las cosas que hemos hecho bien y las cosas que creo que pueden mejorar. No teníamos unos puntos [totales] concretos o esta posición o esto. No, creo que tenemos que llegar lo más alto que podamos, tenemos que ser el mejor equipo que podamos ser. No sé dónde nos pondrá esto, pero estoy seguro de que, si podemos dar a estos jugadores una buena plataforma, una buena estructura, estaremos ahí peleando por los títulos, sí".

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Qué le espera ahora al Liverpool

    El Liverpool espera ahora con ansiedad el estado físico de Isak y Gakpo de cara al trascendental partido del domingo en Anfield. Si la pareja atacante queda descartada, Iraola podría tener que confiar en Lewis Koumas como su único delantero centro sénior natural ante un temible Manchester City.

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