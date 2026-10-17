AFP
Traducido por
Andoni Iraola planea rotaciones mientras el Liverpool prepara su visita al Brentford y llegan novedades sobre las lesiones
Iraola confirma que hará rotaciones ante una acumulación de partidos que no da tregua
El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, modificará su once inicial para el partido de la Premier League del sábado contra el Brentford en el Gtech Community Stadium. El Liverpool afronta el encuentro menos de 72 horas después de lograr una agónica victoria por 6-3 ante el LASK entre semana en la Champions League.
Con un duelo europeo crucial contra el Villarreal el martes, Iraola insiste en que es fundamental contar con jugadores descansados para mantener el nivel de rendimiento.
El centrocampista Ryan Gravenberch no estará disponible porque cumple una sanción de un partido en competiciones nacionales tras su expulsión en la derrota ante el Manchester City.
- Propaganda Photo
El entrenador exige que toda la plantilla esté preparada ante las rotaciones
En declaraciones a los medios antes del viaje, Iraola recalcó que todos los integrantes de la plantilla deben estar preparados para jugar en varias competiciones. «Especialmente en este periodo, en el que jugamos prácticamente cada tres días, casi con menos de tres días entre partidos, necesitas más jugadores», afirmó Iraola.
«Por eso cambiamos un poco el equipo el miércoles. Tendremos que volver a hacer cambios el fin de semana y también cuando nos enfrentemos al Villarreal dentro de otros tres días».
«Necesitamos a todos. Los necesitaremos en un momento u otro», añadió. «Todos tienen que estar preparados porque probablemente los necesitaremos».
Puerta abierta al regreso de tres jugadores clave lesionados
Iraola dio buenas noticias sobre los lesionados al revelar que Cody Gakpo, Alexander Isak y Dominik Szoboszlai podrían jugar tras perderse los últimos partidos. Los tres se lesionaron durante el parón internacional y no participaron en los encuentros contra el Manchester City y el LASK.
«Habrá que esperar y ver», señaló Iraola sobre su disponibilidad. «Creo que todavía es muy pronto, pero, del mismo modo que dije que no estaban disponibles para los partidos anteriores, esta vez dejo abierta la posibilidad, sí».
Federico Chiesa y Wataru Endo también están disponibles para jugar después de perderse el compromiso europeo de entre semana por las normas de elegibilidad, aunque Conor Bradley, Hugo Ekitike y Giovanni Leoni siguen siendo bajas de larga duración.
- News Images
El Brentford sigue de cerca a sus estrellas recuperadas antes del inicio del partido
El rival, el Brentford, también está pendiente del estado físico de varios jugadores. Su entrenador, Keith Andrews, evalúa a Kevin Schade y Jannik Schuster después de que ambos sufrieran molestias en el empate 2-2 ante el Aston Villa a domicilio. «Jannik y Kev han entrenado sobre el césped esta semana y veremos mañana cuánto pueden hacer», explicó Andrews.
El exdefensa del Liverpool Sepp van den Berg, Nathan Collins y Mikkel Damsgaard también están cerca de recuperarse por completo.
Tras el partido del sábado en el oeste de Londres, el Liverpool volverá a centrarse de inmediato en el fútbol europeo para preparar la visita del Villarreal el martes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias