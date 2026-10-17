El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, modificará su once inicial para el partido de la Premier League del sábado contra el Brentford en el Gtech Community Stadium. El Liverpool afronta el encuentro menos de 72 horas después de lograr una agónica victoria por 6-3 ante el LASK entre semana en la Champions League.

Con un duelo europeo crucial contra el Villarreal el martes, Iraola insiste en que es fundamental contar con jugadores descansados para mantener el nivel de rendimiento.

El centrocampista Ryan Gravenberch no estará disponible porque cumple una sanción de un partido en competiciones nacionales tras su expulsión en la derrota ante el Manchester City.