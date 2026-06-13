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Andoni Iraola inicia su reorganización tras la destitución del cuerpo técnico de Arne Slot por parte del Liverpool
El Liverpool inicia la renovación de su cuerpo técnico
El Liverpool ha confirmado que Sipke Hulshoff, Ruben Peeters y Giovanni van Bronckhorst han dejado el cuerpo técnico tras la salida de Arne Slot. Estos cambios inician una transición en Anfield mientras el club busca una nueva dirección.
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El Liverpool agradece a los entrenadores que se marchan.
Hulshoff y Peeters llegaron con Slot en verano de 2024 y fueron clave en la primera temporada que culminó con el vigésimo título de liga inglesa del Liverpool. Van Bronckhorst se unió como asistente, aportando experiencia directiva. El club les agradeció su labor en un comunicado.
«Tras la salida de Slot como entrenador el mes pasado, los tres dejan sus cargos. Todo el LFC agradece a Sipke, Ruben y Gio sus esfuerzos y contribuciones y les desea lo mejor», declaró el club.
Iraola se dispone a formar su propio equipo técnico
Estas salidas dejan vacantes en el cuerpo técnico del Liverpool y podrían acelerar los planes de Iraola de formar un equipo de ayudantes de confianza. Según el Liverpool Echo, el entrenador español se reunirá con varios miembros de su cuerpo técnico en el Bournemouth, entre ellos el segundo entrenador Tommy Elphick, el preparador de jugadas a balón parado Shaun Cooper, el analista Tom Webber y el preparador físico Pablo de la Torre. Estas incorporaciones facilitarán la implementación de sus métodos en el inicio de una nueva era en el club.
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La pretemporada supone la primera prueba para la nueva dirección
Iraola se incorporará a la plantilla en la pretemporada del mes que viene, tras firmar un contrato de dos años. Este periodo le servirá para evaluar a los jugadores e imponer su filosofía de trabajo. El Liverpool viajará a Estados Unidos para enfrentar a Sunderland, Leeds y Wrexham, y luego volverá a Anfield para jugar contra Mónaco y Como.