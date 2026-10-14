El exigente calendario de partidos ha reducido considerablemente el tiempo de preparación del Liverpool sobre el campo de entrenamiento. Antes del encuentro, Iraola explicó la importancia de gestionar el estado físico de su plantilla en este intenso tramo de la temporada.

«No tienes mucho tiempo para entrenar», dijo el español a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido. «Ahora muchas veces intentas preparar los encuentros solo con vídeos y pizarras tácticas, y trabajas muy poco sobre el campo».

«Tienes que dar prioridad a que los jugadores estén frescos. Sobre todo ahora, que jugamos cuatro partidos en diez días, se trata de reservar las piernas y toda la energía para los encuentros».