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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Andoni Iraola hace rotaciones en el Liverpool para el duelo de Champions League contra el LASK ante la preocupación por las lesiones

Liverpool
Liga de Campeones
A. Iraola
LASK vs Liverpool
LASK

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha introducido cambios en su once inicial para el duelo de la Champions League contra el LASK en Austria. El técnico se vio obligado a hacer varios cambios debido a un exigente calendario de partidos y a varias lesiones de jugadores clave, lo que dio una oportunidad a los jóvenes y a los recién llegados.

  • Rotación europea en Austria

    El entrenador del Liverpool, Iraola, ha introducido rotaciones en el once inicial mientras el equipo se prepara para enfrentarse al LASK austríaco en la Champions League este miércoles por la noche. El conjunto de Merseyside busca encadenar dos victorias en Europa tras derrotar al Atlético de Madrid en su primer partido de la fase de liga, disputado en Anfield el mes pasado.

    Con un exigente calendario de nueve partidos en 28 días, las rotaciones del Liverpool eran previsibles. Sin embargo, las lesiones de jugadores clave han obligado a Iraola a introducir cambios en varias posiciones mientras el equipo intenta ganar impulso en Europa.

  • Andoni IraolaGetty Images

    Priorizando la frescura

    El exigente calendario de partidos ha reducido considerablemente el tiempo de preparación del Liverpool sobre el campo de entrenamiento. Antes del encuentro, Iraola explicó la importancia de gestionar el estado físico de su plantilla en este intenso tramo de la temporada.

    «No tienes mucho tiempo para entrenar», dijo el español a los periodistas en la rueda de prensa previa al partido. «Ahora muchas veces intentas preparar los encuentros solo con vídeos y pizarras tácticas, y trabajas muy poco sobre el campo».

    «Tienes que dar prioridad a que los jugadores estén frescos. Sobre todo ahora, que jugamos cuatro partidos en diez días, se trata de reservar las piernas y toda la energía para los encuentros».

  • Problemas por lesiones y ausencias

    Las bajas por lesión han mermado considerablemente las opciones de ataque del Liverpool en los últimos tiempos. Dominik Szoboszlai es una ausencia inesperada por un problema en los isquiotibiales, mientras que Alexander Isak y Cody Gakpo no se recuperaron a tiempo para el desplazamiento de los golpes sufridos durante el parón de selecciones. Los dos delanteros tampoco estuvieron disponibles en la derrota por 3-0 ante el Manchester City del domingo.

    En el centro del campo, Federico Chiesa y Wataru Endo no están disponibles debido a su exclusión de la lista para la Champions League. Esto ha dado oportunidades a otros jugadores: Trey Nyoni ocupa un puesto en el centro del campo junto a Ryan Gravenberch. El joven atacante Lewis Koumas también mantiene su sitio en el equipo junto al fichaje millonario del verano Bradley Barcola.

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOAFP

    Once inicial

    LASK (5-3-2): Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Danek, Borgarde, Schopf; Lang, Adeniran

    Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Nyoni; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas

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