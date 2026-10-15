Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, plantea un gran reto a la joven promesa Trey Nyoni tras un hito en la Champions League

Nyoni alcanzó un hito importante en su prometedora carrera el miércoles por la noche. El futbolista de 19 años fue titular por primera vez en la Champions League en la contundente victoria del Liverpool por 6-3 a domicilio ante el LASK. El partido, repleto de goles, le brindó el escenario perfecto para demostrar por qué se le considera uno de los jóvenes talentos más prometedores que se están formando en Anfield.

El encuentro en Austria fue el 26.º partido oficial de Nyoni con el club de Merseyside desde su llegada al primer equipo. Tras debutar como profesional en febrero de 2024, el centrocampista se ha ido integrando de forma progresiva en la dinámica del primer equipo. Su paso de las categorías inferiores al fútbol europeo se ha gestionado con cuidado, pero su actuación ante el LASK apunta a que ya está preparado para asumir responsabilidades aún mayores en los grandes escenarios del fútbol continental.