AFP
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Andoni Iraola elogia al letal Alexander Isak después de que un doblete fulminante asegure la primera victoria crucial ante el Liverpool
Iraola elogia el impacto de Isak y su potencial goleador
Isak fue la indiscutible estrella del partido en Portman Road, marcando dos goles en los primeros diez minutos para dejar el encuentro fuera del alcance de los locales. Hablando después del pitido final, Iraola no tardó en elogiar al internacional sueco, que llegó a Anfield procedente del Newcastle United por una cifra récord en el Reino Unido de 125 millones de libras. La definición clínica del delantero demostró por qué el club estaba tan decidido a llevarlo a Merseyside, y su entrenador cree que todavía tiene mucho más que ofrecer si se mantiene sano.
El español subrayó que sus expectativas con Isak van más allá de marcar goles, destacando la importancia del trabajo global del delantero. "Sí, con Alex, si está en forma, si está disponible, si está en buenas condiciones, creo que dará los números", dijo Iraola a los periodistas. "Mis exigencias con Alex probablemente no tendrán que ver con los goles. Tendrán que ver con otras cosas, le exigiré otras cosas para que podamos jugar bien y, si jugamos bien, estaremos en buenas posiciones y los goles llegarán. Creo que tiene que contribuir al colectivo y, cuando todos ayudan, creo que después llegarán los goles y el resto de cosas".
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Alivio para Iraola tras lograr su primera victoria
Para Iraola, la victoria supuso un alivio tangible al sumar sus primeros tres puntos desde que tomó las riendas del Liverpool. Tras haber vivido anteriormente un inicio complicado durante su etapa en el Bournemouth, el técnico quería evitar una narrativa similar en Merseyside. Reconoció que el equipo había aprendido la lección de partidos anteriores, en los que encajar pronto les había complicado mucho las cosas, y elogió la profesionalidad con la que gestionaron la segunda parte ante un Ipswich combativo.
Al reflexionar sobre el impulso psicológico de la victoria, Iraola admitió su alivio: «Sin duda. Eso no podía pasar hoy porque creo que dos puntos tampoco reflejan nuestros dos primeros partidos, pero eran los puntos que teníamos. Así que, sin duda, hoy no podíamos perder más y estoy contento porque creo que controlamos bastante bien el partido».
El entrenador reflexiona sobre una actuación profesional
La victoria se cimentó en un arranque fulgurante que permitió a los visitantes dejar prácticamente sentenciado el partido en los diez primeros minutos. Al analizar la actuación, el técnico español subrayó que el equipo había corregido los desajustes defensivos que habían lastrado sus anteriores encuentros.
«Sí, muy contento con la victoria, obviamente. Necesitábamos esta victoria y también la actuación; especialmente en la primera parte hemos sido un muy buen equipo», dijo Iraola. «Hemos presionado mucho al rival y creo que empezamos muy fuertes el partido. Creo que hemos aprendido, probablemente, las lecciones de los dos últimos partidos, en los que encajamos goles pronto, y hoy no queríamos que eso volviera a pasar, y estuvimos realmente fuertes en la primera parte. En la segunda parte también, creo que de una manera diferente».
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Comienzan los preparativos para la Champions League
La portería a cero, la primera del Liverpool desde principios de abril, proporciona una base vital mientras la plantilla se prepara para el regreso del fútbol europeo. La atención se centra ahora de inmediato en el gran duelo del miércoles de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en Anfield. Sin embargo, la plantilla para esa competición ya ha levantado ampollas, con Federico Chiesa fuera de la lista del Liverpool para la fase de liga junto al veterano centrocampista Wataru Endo.
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