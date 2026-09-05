Isak fue la indiscutible estrella del partido en Portman Road, marcando dos goles en los primeros diez minutos para dejar el encuentro fuera del alcance de los locales. Hablando después del pitido final, Iraola no tardó en elogiar al internacional sueco, que llegó a Anfield procedente del Newcastle United por una cifra récord en el Reino Unido de 125 millones de libras. La definición clínica del delantero demostró por qué el club estaba tan decidido a llevarlo a Merseyside, y su entrenador cree que todavía tiene mucho más que ofrecer si se mantiene sano.

El español subrayó que sus expectativas con Isak van más allá de marcar goles, destacando la importancia del trabajo global del delantero. "Sí, con Alex, si está en forma, si está disponible, si está en buenas condiciones, creo que dará los números", dijo Iraola a los periodistas. "Mis exigencias con Alex probablemente no tendrán que ver con los goles. Tendrán que ver con otras cosas, le exigiré otras cosas para que podamos jugar bien y, si jugamos bien, estaremos en buenas posiciones y los goles llegarán. Creo que tiene que contribuir al colectivo y, cuando todos ayudan, creo que después llegarán los goles y el resto de cosas".