AFP
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Andoni Iraola da una pista importante sobre el regreso de tres jugadores del Liverpool para el partido contra el Brentford
Buenas noticias en el capítulo de lesiones
Iraola ha dado noticias alentadoras sobre el estado físico de Cody Gakpo, Alexander Isak y Dominik Szoboszlai. Los tres jugadores, piezas importantes del Liverpool, se han perdido los dos últimos partidos del equipo tras sufrir diversas molestias con sus respectivas selecciones durante los parones internacionales de septiembre y octubre. Sus ausencias han puesto a prueba la profundidad de la plantilla en un tramo cargado de partidos.
En la rueda de prensa previa al partido del jueves, preguntaron al técnico español si los tres podrían jugar en la próxima visita al Gtech Community Stadium. «Es pronto para decirlo, todavía nos queda el entrenamiento de mañana», declaró Iraola en la web oficial del club. «Evidentemente, anoche no estaban listos [contra el LASK]. Tenemos que esperar y ver. Creo que aún es muy pronto, pero, igual que dije que no estaban disponibles para los partidos anteriores, esta vez dejo abierta la posibilidad, sí».
- Getty Images Sport
Gestionar un calendario muy apretado
Estas posibles reapariciones no podrían llegar en mejor momento para el Liverpool, que afronta una exigente sucesión de partidos en varias competiciones. El equipo llegará al encuentro contra el Brentford con menos de 72 horas de recuperación tras su victoria con muchos goles ante el LASK en Austria, en la Champions League. Las exigencias físicas del fútbol actual hacen imprescindible disponer de todos sus efectivos en ataque y en el centro del campo para mantener su dinámica en la liga.
Iraola es muy consciente de la necesidad de hacer rotaciones para mantener fresca a su plantilla y evitar más lesiones musculares durante este intenso periodo. En la victoria en Linz hubo varios cambios en el once titular y los aficionados pueden esperar más ajustes este fin de semana. Con otro duelo de alto nivel contra el Villarreal apenas tres días después del partido ante el Brentford, el cuerpo técnico debe compaginar la necesidad inmediata de sumar puntos con el cuidado a largo plazo de sus principales figuras.
Iraola exige que la plantilla esté preparada
El entrenador del Liverpool subrayó que todos los integrantes del vestuario deben estar preparados para aportar, sean titulares habituales o suplentes capaces de marcar diferencias. El apretado calendario otoñal hará que surjan oportunidades con frecuencia. Iraola cree que la profundidad de la plantilla será decisiva para determinar hasta dónde puede llegar el club esta temporada, tanto en la Premier League como en Europa.
«Especialmente en este periodo, en el que jugamos prácticamente cada tres días, casi con menos de tres días entre partidos, necesitamos más jugadores. Por eso cambiamos un poco el equipo ayer. Tendremos que volver a cambiarlo el fin de semana y otra vez cuando nos enfrentemos al Villarreal tres días después. Necesitamos a todos y necesitaremos a cada uno en un momento u otro. Todos tienen que estar preparados porque probablemente los necesitaremos», añadió el entrenador.
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Ganando impulso en distintas competiciones
El Liverpool atraviesa un buen momento tras su triunfo por 6-3 en Linz, pero la Premier League plantea un desafío diferente. Iraola insistió en que todos los integrantes del vestuario deben mantener la concentración y estar preparados para contribuir en cualquier momento, tanto si han sido titulares habituales como si regresan tras una lesión.
«Necesitamos a todos. Los necesitaremos en un momento u otro. Todos tienen que estar preparados porque probablemente necesitaremos a cada uno de ellos», concluyó Iraola.
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