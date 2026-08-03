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Andoni Iraola da una actualización sobre Jeremie Frimpong después de que el defensa del Liverpool se retirara cojeando ante el Leeds
Iraola resta importancia a la preocupación por la lesión de Frimpong
Los aficionados del Liverpool contuvieron la respiración en los últimos compases de su derrota por 4-2 ante el Leeds United en un amistoso de pretemporada en Chicago, ya que Frimpong se convirtió en la última preocupación defensiva del club. El carrilero, que ha sido una pieza clave en la preparación veraniega del Liverpool, se vio obligado a abandonar el terreno de juego cuando quedaban aproximadamente 15 minutos.
Al abordar la situación inmediatamente después del pitido final, Iraola se apresuró a aclarar que el cambio fue más una medida de precaución que una respuesta a un problema médico importante. En declaraciones a LFCTV, el técnico del Liverpool ofreció una actualización alentadora sobre el estado del defensa. «Jeremie pidió el cambio; no creo que sea una lesión», explicó Iraola. «Creo que fue solo una sobrecarga y creo que no está lesionado. En ese sentido, no creo que hayamos perdido a nadie».
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Cómo gestionar una complicada lista médica de verano
El alivio en torno a Frimpong resulta especialmente significativo dado el estado actual de la enfermería del Liverpool. El Liverpool ha sufrido un verano frustrante en el apartado físico, con varios nombres importantes ya de baja o siguiendo programas individuales. Joe Gomez es una ausencia destacada, después de haberse resentido de una lesión que se espera que mantenga al versátil defensa fuera de acción durante aproximadamente un mes. Este contratiempo ha obligado a Iraola a reorganizar sus piezas durante la gira por Estados Unidos, lo que hace aún más crucial la salud de los habituales del primer equipo que siguen disponibles a medida que se acerca la temporada de la Premier League.
Además, la plantilla está gestionando varios procesos de recuperación a largo plazo. Giovanni Leoni y Stefan Bajcetic trabajan para dejar atrás problemas importantes, mientras que el nuevo fichaje Jeremy Jacquet ha sido manejado con extrema precaución y todavía no ha participado en un contexto de partido. El cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo con el francés mientras busca integrarlo en el sistema de alta intensidad preferido por el nuevo régimen.
Iraola reflexiona sobre los progresos de la gira por Estados Unidos
A pesar de la derrota ante el Leeds y de la preocupación subyacente por las lesiones, Iraola sigue siendo positivo sobre el trabajo que ha realizado su equipo durante su estancia en Norteamérica. La gira ha brindado al técnico la oportunidad de comprobar de primera mano la dimensión global del club, al tiempo que ponía a prueba sus ideas tácticas ante rivales variados.
«Al final, puedes ver que este es un club enorme», dijo Iraola. «Todos los aficionados que tenemos, incluso en el extranjero, queremos estar listos para el inicio de la temporada y es entonces cuando la gente quiere vernos jugar bien y conseguir resultados».
- AFP
¿Qué le espera ahora al Liverpool?
La pretemporada del Liverpool está lejos de haber terminado, ya que en el calendario aún quedan dos prestigiosos partidos en casa. El Liverpool regresará a Anfield para recibir al AS Monaco y al Como en sus últimos ensayos generales antes de que comience la competición oficial. La verdadera prueba llegará poco después, cuando el Liverpool viaje a St James' Park para iniciar su campaña en la Premier League contra el Newcastle, donde la intensidad exigida por Iraola será puesta a prueba al máximo en un complicado escenario a domicilio.
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