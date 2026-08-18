AFP
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¡Andoni Iraola consigue a su hombre! Se alcanza un acuerdo después de que el Liverpool pacte las condiciones con el extremo del PSG en medio de la persecución de Bradley Barcola
Mbaye acuerda un contrato de cinco años con Anfield
El Liverpool ha dado un paso de gigante para asegurarse a uno de los jóvenes talentos más ilusionantes de Europa después de acordar las condiciones económicas de un contrato de cinco años con Mbaye, extremo del PSG, según Fabrice Hawkins, de RMC Sport. El internacional senegalés de 18 años se ha convertido en un objetivo prioritario para el entrenador Andoni Iraola, que busca añadir aún más velocidad y juventud al ataque del club de Merseyside tras la llegada previa de Victor Munoz procedente de Osasuna.
El joven, muy bien valorado, que también ha despertado el interés del gigante alemán Bayer Leverkusen, tendría como prioridad dar el salto a la Premier League. Mbaye disputó 29 partidos con el equipo de Luis Enrique la pasada temporada y marcó tres goles, pero le ha costado tener minutos con regularidad por detrás de jugadores como Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskhelia.
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La oferta por Barcola aumenta hasta los 135 millones de euros
Mientras la operación por Mbaye avanza rápidamente, el Liverpool también ha intensificado su persecución de Barcola con una oferta mejorada de 135 millones de euros. El internacional francés de 23 años ha sido un objetivo a largo plazo del Liverpool, y la última oferta señala su intención de satisfacer por fin la alta tasación del PSG.
El Liverpool se ha mostrado cauto a la hora de pagar de más, especialmente después de fijar el pasado verano una cifra récord para el club de 125 millones de libras por Alexander Isak. Sin embargo, con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, entrando en la estructura de capital del club, el panorama financiero en Anfield ha cambiado, lo que permite un enfoque más agresivo en el mercado. El Liverpool espera ahora una respuesta final del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, mientras trata de cerrar una de las grandes sagas de este mercado.
Luis Enrique sigue sin desvelar nada
El entrenador del PSG, Luis Enrique, ha hecho poco por acallar la especulación en torno a sus extremos salientes. Tanto Barcola como Mbaye se quedaron fuera de la convocatoria para el partido ante el Lens en la derrota en el Trophées des Champions, pese a que apenas unos días antes habían sido suplentes sin jugar en la victoria sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. Preguntado por el futuro de ambos y por su ausencia del equipo, el exentrenador del Barcelona ofreció una respuesta tajante a los medios presentes. Dijo a los periodistas que "hablaré del mercado de fichajes cuando haya terminado", antes de salir de la sala.
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La reestructuración de la plantilla parisina continúa
Las posibles salidas de Mbaye y Barcola se producen en medio de una importante reestructuración en la capital francesa. El PSG ya se ha movido para asegurar a su próxima generación de talento, cerrando los fichajes de Ferran Torres, procedente del Barcelona, y Mika Godts, del Ajax.
El Liverpool ve una oportunidad para sacar partido de este periodo de transición. Tras la salida del talismán egipcio Mohamed Salah, el club red está desesperado por asegurarse de que la plantilla quede suficientemente reforzada antes del cierre del mercado de fichajes.
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