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Andoni Iraola confirma que Giorgi Mamardashvili se enfrentará al Tottenham, mientras el entrenador del Liverpool ofrece importantes novedades sobre Joe Gomez y Conor Bradley
Mamardashvili da un paso al frente para el choque ante el Tottenham
Iraola ha confirmado oficialmente que Mamardashvili será titular ante el Tottenham en la Copa de la Liga, lo que supone un cambio significativo en la portería del Liverpool. Aunque Alisson Becker ha sido el indiscutible número uno, el brasileño tendrá descanso el martes por la noche. Iraola, que ya había seguido al guardameta georgiano durante su etapa en La Liga, expresó una enorme confianza en las capacidades del jugador de 25 años pese a su falta de minutos hasta ahora esta temporada.
La decisión de rotar llega después de un calendario agotador que llevó al Liverpool a jugar dos partidos en solo cuatro días. «Creo que hay pocas dudas sobre Ali; lo ha demostrado y está jugando muy bien», explicó Iraola. «También valoro muchísimo a Giorgi, lo conozco de sus años en España. Le dije que intentamos ficharlo para el Bournemouth antes de que yo llegara aquí, y para mí es un muy buen portero. Va a jugar de inicio mañana».
- Getty Images Sport
Gómez recibe luz verde para regresar a Anfield
En un importante impulso para la profundidad defensiva del Liverpool, Joe Gomez se dispone a volver a la acción tras un largo periodo en el dique seco. El polivalente defensa está de baja desde finales de julio, después de sufrir una lesión muscular durante un amistoso de pretemporada contra el Sunderland. Iraola confirmó que Gomez lleva una semana entrenándose con el primer equipo y que ahora tiene opciones de participar contra el equipo de Roberto De Zerbi, aunque está por ver cuál será exactamente su papel.
"Está entrenándose con el equipo. Creo que va a estar disponible para mañana y ahora se trata de decidir cuánto puede jugar y qué es lo mejor que se puede hacer", reveló Iraola.
Bradley sigue afrontando una larga recuperación
Aunque las noticias sobre Gomez son positivas, la situación sigue siendo más complicada para el joven lateral Conor Bradley. El internacional norirlandés, que firmó una campaña revelación la temporada pasada, está lidiando actualmente con un importante problema físico que le ha mantenido alejado de la dinámica del primer equipo durante varias semanas. Iraola admitió que Bradley todavía no está en el punto de poder reincorporarse a las sesiones tácticas con sus compañeros, aunque ha alcanzado un nuevo hito en su recuperación.
«Creo que no está cerca de entrenar con el equipo. Está entrenando solo, pero ha empezado a tocar balón. Desde luego, quiero que esté listo lo antes posible, pero es una lesión de larga duración. Creo que [Giovanni] Leoni está un poco por delante de él y aun así va a llevar algo de tiempo para Conor, sí», declaró el entrenador.
- AFP
Estrategia de rotación de la plantilla
Iraola también dejó una importante pista al sugerir que la afición de Anfield verá a varios jugadores «no vistos» contra el Tottenham. Después de haber utilizado solo a 18 jugadores distintos en los cinco primeros partidos de la temporada, el español está deseando poner a prueba la profundidad de su plantilla.
«Creo que mañana veremos jugadores a los que todavía no hemos visto», adelantó el técnico del Liverpool. «Tengo muchas ganas de [verlos], porque siento que van a jugar bien o que pueden ayudarnos, y probablemente todavía no han tenido la oportunidad».
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