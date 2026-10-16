En una entrevista en el canal de YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera explicó por qué se ofreció a jugar gratis. Cree que le debe toda su carrera al equipo que le dio su primera oportunidad.

«Tengo mucho que agradecer a este club, a esta gente», explicó Herrera. «Porque, sin el Real Zaragoza, probablemente nunca habría sido futbolista profesional. Y ahora, en un momento difícil para el club, creo que todos nosotros, los aficionados, tenemos la responsabilidad de ayudar al equipo y al club».

El centrocampista añadió que lo que había conseguido hasta entonces le facilitó la decisión económica: «Me siento muy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol y también en lo económico. Así que no necesito el dinero. Quería jugar gratis».