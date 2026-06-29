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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Ancelotti y las victorias in extremis, incluso contra Brasil en el Mundial: calma, reacción tras el gol y cambios decisivos, también en esta ocasión

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Brazil vs Japan
Japan
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C. Ancelotti

Carlo Ancelotti, decisivo en la victoria de su equipo, pasa a octavos.

Carlo Ancelotti lo ha vuelto a hacer. A sus 67 años, el seleccionador de Brasil ha ganado su primer partido de eliminatoria desde que dirige a los «verde y oro», y lo ha hecho a su manera. Ignoró a quienes pedían a Neymar y prefirieron a Casemiro fuera; apostó por Martinelli, héroe de la noche, y lasuerte, aliada frecuente, también ayudó.


El 1-0 en el 95’ ante Japón, en los octavos del Mundial 2026, se suma a otras nueve victorias in extremis en la Champions con clubes y ahora abre los octavos a Brasil.

  • La federación brasileña apostó por él por su vasta experiencia y su capacidad para decidir en el momento clave sin dejarse influir por el entorno. Bajo presión, el seleccionador de Brasil rinde al máximo y, como en un famoso meme, no se deja impresionar. Así logró títulos con el Milan y las Champions con el Real Madrid.


    En el descanso, tras un primer tiempo complicado, Ancelotti dio un giro al equipo: sacó a Paquetá, metió a Endrick y modificó el sistema. Sufrir, no jugar bien a veces, pero, de una forma u otra, ganar. Lo hizo a menudo con el Real Madrid y lo repitió con Brasil. Nada nuevo para él: las cámaras lo mostraron sereno cuando Martinelli marcó el 2-1, como si ya esperara el gol.


    Todo bajo control, incluso el caso Neymar: el técnico reconoció que lo habría cambiado alrededor del minuto 60 de no haber llegado el empate. Una vezmás, victoria in extremis, como contra el Milan o el Real Madrid.

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