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cm grafica endrick milan roma
Emanuele Tramacere
Traducido por

Ancelotti pide minutos para Endrick: «Si no juega no progresa». Roma y Milan presionan para lograr su cesión

AC Milán
Roma
Endrick
C. Ancelotti
Real Madrid
Brazil

El seleccionador italiano de Brasil ha subrayado la necesidad de que muchos jóvenes talentos, entre ellos Endrick, encuentren espacio para «progresar».

El caso Endrick en Brasil ha reabierto el debate sobre la elección de muchos jóvenes talentos de dejar muy pronto su país para aterrizar en los grandes clubes de Europa, donde cada vez con más frecuencia les cuesta encontrar espacio y continuidad para explotar.

Hoy, en rueda de prensa, el seleccionador Carlo Ancelotti echó más leña al fuego y, precisamente hablando del ejemplo del jugador del Real Madrid, subrayó cómo el delantero, pero también otros talentos brasileños muy jóvenes, necesita más espacio para convertirse en jugadores importantes.

Y en España va ganando cada vez más fuerza la idea de que ya en enero el ex del Palmeiras pueda tomar un camino lejos del de la casa blanca, con Milan y Roma en primera fila para intentar llevarlo a Italia.

  • «Si no juega, no progresa»

    Ancelotti, que de todos modos sí ha convocado a Endrick, explicó en rueda de prensa, de cara al debut de esta nueva etapa de su gestión y en la que la Seleção se enfrentará primero a Australia y después a la India en un amistoso, que Endrick, pero también Estevao, necesitan encontrar más espacio para crecer:

    «El problema de los chicos brasileños es que no mejoran porque no juegan. Le pasa a Endrick, pero también a otros talentos como Estevão: se van a Europa con 18 o 19 años, llegan a grandes clubes y no encuentran espacio. Sin jugar no pueden progresar. Tenemos jóvenes muy prometedores y debemos seguir su crecimiento. Endrick se convertirá en un jugador importante para Brasil en el futuro».

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  • PROMESAS NO CUMPLIDAS

    Endrick tenía en el Real Madrid y en José Mourinho una perspectiva diferente a los apenas 4 minutos que ha disputado hasta ahora esta temporada. En medio hubo una pequeña molestia muscular, es verdad, pero las expectativas del brasileño no pasaban tanto por una titularidad absoluta, sino al menos por ser el primer recambio por detrás de Mbappé y Vinicius. También por eso, todos los rumores de mercado que ya circulaban sobre él han sido apagados y rechazados tanto por el Real Madrid como por el propio jugador.

  • ¿SE VA EN ENERO? MILAN Y ROMA LO INTENTAN

    Escuchando a Ancelotti y percibiendo el malestar del talento de la generación de 2006, es inevitable mirar a la próxima ventana de mercado como aquella en la que resolver una vez más el problema de su escaso uso. Hace un año fue la cesión al Lyon la que relanzó su carrera (41 partidos y 7 goles) y precisamente otra cesión (esta vez con opción de compra) podría ser la solución adecuada para la próxima ventana de mercado invernal.

    El Milan con Gerry Cardinale ya lo había intentado durante el verano y volverá a presentarse ante los agentes del jugador. El otro club italiano, que ya se ha movido en estos días con el trabajo del director deportivo Tony D'Amico, es la Roma, que todavía está tratando de regalarle a Gian Piero Gasperini ese fantasista que debería sustituir, teóricamente, a Matias Soulé.

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