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Australia v BrazilGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Ancelotti, en el punto de mira! El técnico italiano iguala el peor inicio en la historia de Brasil mientras la Canarinha rescata un empate ante Australia

Brazil
C. Ancelotti
Australia vs Brazil
Australia
Amistosos

Carlo Ancelotti está bajo una intensa presión después de que Brasil necesitara un gol del empate en el último suspiro para rescatar un 1-1 ante Australia. El resultado supone un decepcionante inicio del nuevo ciclo mundialista para la pentacampeona del mundo, que busca dejar atrás sus recientes fracasos en los torneos.

  • Aumenta la presión sobre Ancelotti tras el empate con Australia

    El camino hacia el Mundial de 2030 ha comenzado con mal pie para Brasil, que tuvo problemas para causar impacto en su amistoso internacional contra Australia el viernesCarlo Ancelotti ha firmado el peor arranque compartido de un seleccionador de Brasil en la historia tras el empate 1-1 contra Australia en Townsville. Jugando en Townsville, la potencia sudamericana parecía encaminada a una derrota desmoralizadora hasta que Rayan apareció en los últimos instantes del partido.

    Tras una decepcionante eliminación en octavos de final en el Mundial de 2026, las expectativas eran altas de cara a una actuación dominante que señalara un nuevo comienzo. En su lugar, la floja actuación ha desatado una ola de críticas en las redes sociales, con aficionados que se preguntan si el legendario técnico italiano es el hombre adecuado para liderar la reconstrucción.

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    Estadísticamente, el peor inicio de la historia de Brasil

    Los datos proporcionados por DataESPN ponen de relieve la magnitud de las dificultades para el exentrenador de Real Madrid y AC Milan. Después de 18 partidos al frente de la selección brasileña, Ancelotti tiene un porcentaje de efectividad de solo el 63 % y iguala a Carlos Alberto Parreira en el peor arranque en 18 encuentros de cualquier seleccionador en la historia de la Canarinha.

    El balance de Ancelotti es actualmente de diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Aunque diez triunfos puedan parecer una cifra respetable en otros contextos, el peso de la camiseta de Brasil exige mucho más. En cambio, Parreira alcanzó la marca de 18 partidos a lo largo de dos etapas diferentes, en 1983 y 1991, con un registro de nueve victorias, siete empates y solo dos derrotas.

  • La diferencia entre Ancelotti y los grandes del pasado

    Al observar la clasificación histórica de los seleccionadores de Brasil tras 18 partidos, la diferencia entre Ancelotti y sus predecesores es evidente. Vanderlei Luxemburgo posee el récord del arranque más efectivo, con un impresionante 87 % de éxito, fruto de 15 victorias y una sola derrota.

    Incluso seleccionadores más recientes han rendido significativamente mejor que el actual técnico. Tite, que dirigió al equipo en los ciclos de 2018 y 2022, registró un índice de eficacia del 83,3 % en sus primeros 18 encuentros, con 14 victorias. Ancelotti también aparece por detrás de nombres como Dunga, Luiz Felipe Scolari y Mano Menezes. Las estadísticas sugieren que Brasil atraviesa actualmente uno de sus periodos menos productivos en cuanto a resultados, lo que alimenta aún más la narrativa de un «Ancelotti bajo fuego».

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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Un camino difícil por delante para el italiano

    Con la afición cada vez más inquieta, Ancelotti debe encontrar rápidamente la manera de mejorar el rendimiento de su equipo. El calendario no ofrece mucho respiro, ya que Brasil continúa su gira internacional con varios amistosos programados. Tiene previsto volver a enfrentarse a Australia el 29 de septiembre, antes de viajar para jugar contra India el 3 de octubre. Estos partidos son vistos ahora como oportunidades vitales para que el entrenador demuestre progresos tácticos y salga del sótano histórico de los seleccionadores de Brasil.

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