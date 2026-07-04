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USMNT striker story GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Análisis táctico: ¿Quién sustituirá a Folarin Balogun en la delantera contra Bélgica? ¿Ricardo Pepi, Haji Wright u otro jugador? Las opciones de Mauricio Pochettino para la selección estadounidense

Analysis
USA
World Cup
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USA vs Belgium
Belgium

Sustituir a Folarin Balogun no solo implica encontrar goles; también requiere hallar la pieza táctica que encaje en el caótico y presionante ataque de la selección estadounidense.

El partido más importante de la selección masculina de Estados Unidos en este Mundial se disputará sin su estrella revelación. ¿Cruel? Sí. ¿Polémico? También. Pero es la realidad, y por mucho que Mauricio Pochettino afirme lo contrario, deberá afrontarla antes del lunes.

La realidad, dictada por la FIFA, es que Folarin Balogun no jugará los octavos de final contra Bélgica tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina. Es un golpe devastador.

Balogun ha sido el más peligroso y probablemente el mejor de la selección este verano: lidera con tres goles, alimenta el ataque con sus incursiones y presiona sin descanso. Su labor ha cambiado la dinámica del equipo, y eso no se reemplaza.

Sin embargo, Pochettino debe intentarlo y, afortunadamente, tiene opciones. En los próximos días evaluará las ventajas y desventajas de cada una antes de decidir, una elección que podría definir las aspiraciones mundialistas de Estados Unidos.

¿Quién podría reemplazarlo? ¿Qué aporta cada opción y qué habría que ceder? Analizamos las alternativas de Pochettino.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ricardo Pepi

    Si buscas goles, Pepi es tu hombre: siempre los marca.

    Pepi es, ante todo, un rematador. Lo demostró en el PSV y en la selección estadounidense, y por eso los clubes de la Premier League llevan más de un año pujando por él: solo necesita una ocasión para mostrar lo letal que puede ser ante la portería.

    Aun así, ha ampliado su repertorio: antes del Mundial asistió un gol ante Senegal y, frente a Australia, fijó a los centrales para que sus compañeros aprovecharan los espacios.

    Sin embargo, su presencia difiere de la de Balogun: no es tan rápido ni tan intenso físicamente. Esa menor velocidad probablemente le impida realizar las arrancadas de Balogun y presionar con la misma rapidez.

    Aun así, esas diferencias pueden ser clave: su simple presencia puede abrir espacios para otros y, si no, le basta una sola ocasión para dejar huella.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haji Wright

    Wright apenas ha jugado con la selección estadounidense este verano: solo un minuto. Pepi ha sido el suplente preferido hasta ahora.

    Sin embargo, Wright es el recambio más parecido a Balogun. Su envergadura es clave y ya ha mostrado que también sabe aparecer por detrás. Fue decisivo en la Championship con el Coventry y, en otoño, brilló con la USMNT al marcar un doblete a Australia.

    Aun así, su perfil recuerda al de Balogun y ya marcó en un Mundial; eso debe contar, ¿no?

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic

    En teoría, es mejor acercar a los máximos goleadores al arco. Ningún jugador actual de la selección estadounidense ha marcado más goles que Pulisic: ¿funcionaría?

    Tiene sentido: Pulisic suele recortar hacia adentro, ocupando el centro y obligando a los defensas a retroceder. Además, jugadores como Antonee Robinson y Sergino Dest aportan amplitud, lo que permite a Pulisic aislar a los defensas y crear caos. En teoría, podría hacer lo mismo como delantero centro, dejando espacio para que otro ocupe su lugar en la izquierda. Ese sustituto podría abrir el campo o recortar hacia dentro como él, generando fluidez en la delantera.

    Sin embargo, ya lo vimos: fue ineficaz como punta contra Portugal y, pese a jugar meses con Rafael Leão en un 2-9, no salvó al Milan. Para Pulisic ese lugar no es el «9».

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tim Weah

    Balogun aporta tres elementos clave para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: goles, desmarques y presión intensa. Weah puede aportar las dos últimas y ya lo demostró en el debut ante Gales en el Mundial 2022.

    Pero tiene desventajas: Weah ya no es delantero, lleva años de lateral y su labor se centra en evitar goles. El 9 debe marcar, y en la plantilla hay mejores finalizadores.

    Sin embargo, en este equipo el 9 también debe mejorar al grupo. Si ese es el objetivo, Weah podría ser la solución: su velocidad abre espacios y puede generar la jugada que cambie el partido.

    ¿Hay alternativas mejores? Probablemente, pero Weah tiene cualidades que le hacen encajar en este rol.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Las demás opciones

    Además de los cuatro mencionados, Pochettino tiene otras opciones, aunque todas presentan inconvenientes claros.

    Gio Reyna ya marcó en este Mundial y aporta creatividad, pero le faltan físico y velocidad para ser punta. Brenden Aaronson tiene velocidad y energía, pero no ha mostrado definición. Alex Zendejas ha anotado con el Club América, pero tiene pocos minutos con la selección.

    Malik Tillman, habitual ‘10’, tiene el físico y la técnica para actuar arriba, pero su inclusión desajustaría el centro del campo. Lo mismo ocurre con Weston McKennie, ocasionalmente punta en la Juventus, pero mucho más efectivo como centrocampista.

    ¿Podría Pochettino dar una sorpresa? Es posible, pero sea cual sea su elección, tendrá que ser acertada. Al fin y al cabo, las esperanzas de la selección estadounidense en el Mundial dependen de ello.

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