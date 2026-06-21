El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, admitió tras el partido que su equipo no tuvo respuesta. La selección masculina de Estados Unidos acababa de arrollarlo con cuatro goles en el partido inaugural del Mundial, y no pudo hacer nada. Sus jugadores no estuvieron a la altura, reconoció el propio técnico.

«Es un equipo que plantea muchos retos», afirmó, «porque tiene una respuesta para cada problema».

El hombre que aporta esas respuestas es, por supuesto, Mauricio Pochettino. Fue contratado como seleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos precisamente por este motivo en otoño de 2024. De cara a este Mundial en casa, la Federación Estadounidense de Fútbol necesitaba un cambio de cultura, sí, pero también a alguien con la visión táctica necesaria para marcar la diferencia una vez que se produjera ese cambio de cultura.

Pochettino, uno de los técnicos más destacados del fútbol moderno, llegó con un palmarés que avala su prestigio. Tras dos partidos del Mundial, hemos visto lo que sucede cuando ese palmarés se une a un grupo de jugadores mejores de lo que muchos pensaban.

Hasta ahora, la selección de fútbol de Estados Unidos ha logrado dos victorias consecutivas en el Mundial por primera vez desde 1930 y ya es primera de grupo a falta de un partido. Ha conseguido esas dos victorias de dos formas distintas, con dos caminos hacia el triunfo. Aunque ha habido ajustes, también hay principios fundamentales que marcan cómo juega este equipo y, en última instancia, cómo gana.

Tras dos partidos del Mundial, repasamos las claves que han llevado a la selección de Estados Unidos a vencer a Paraguay y Australia.