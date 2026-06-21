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Ryan Tolmich

Traducido por

Análisis táctico: Los detalles del agresivo plan de Mauricio Pochettino con la selección estadounidense tras sus contundentes victorias en el Mundial ante Paraguay y Australia

USA
M. Pochettino
World Cup
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Analysis
USA vs Australia
Australia

GOAL analiza las diferencias y similitudes tácticas entre los dos primeros partidos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial.

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, admitió tras el partido que su equipo no tuvo respuesta. La selección masculina de Estados Unidos acababa de arrollarlo con cuatro goles en el partido inaugural del Mundial, y no pudo hacer nada. Sus jugadores no estuvieron a la altura, reconoció el propio técnico.

«Es un equipo que plantea muchos retos», afirmó, «porque tiene una respuesta para cada problema».

El hombre que aporta esas respuestas es, por supuesto, Mauricio Pochettino. Fue contratado como seleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos precisamente por este motivo en otoño de 2024. De cara a este Mundial en casa, la Federación Estadounidense de Fútbol necesitaba un cambio de cultura, sí, pero también a alguien con la visión táctica necesaria para marcar la diferencia una vez que se produjera ese cambio de cultura.

Pochettino, uno de los técnicos más destacados del fútbol moderno, llegó con un palmarés que avala su prestigio. Tras dos partidos del Mundial, hemos visto lo que sucede cuando ese palmarés se une a un grupo de jugadores mejores de lo que muchos pensaban.

Hasta ahora, la selección de fútbol de Estados Unidos ha logrado dos victorias consecutivas en el Mundial por primera vez desde 1930 y ya es primera de grupo a falta de un partido. Ha conseguido esas dos victorias de dos formas distintas, con dos caminos hacia el triunfo. Aunque ha habido ajustes, también hay principios fundamentales que marcan cómo juega este equipo y, en última instancia, cómo gana.

Tras dos partidos del Mundial, repasamos las claves que han llevado a la selección de Estados Unidos a vencer a Paraguay y Australia.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Pentágono de Paraguay

    Alfaro llamó al sistema de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos «Pentágono», y con razón: casi siempre había cinco delanteros en zonas de peligro. En realidad eran seis.

    Esos seis eran Folarin Balogun en punta, Christian Pulisic, Weston McKennie y Malik Tillman, que causaban estragos por el centro, y Antonee Robinson y Sergino Dest, que se proyectaban con fuerza por las bandas. Con esa superioridad numérica, Estados Unidos solía aprovechar al máximo cada ocasión.

    Una jugada típica: McKennie se proyectaba adelante, superaba a los centrales y arrastraba a su marcador, mientras Tillman ocupaba el espacio liberado. Cuando un defensa salía a marcarlo, el balón se abría a Pulisic o Dest. Así, ambos quedaban en uno contra uno y arrancaba la carrera. Paraguay nunca encontró la forma de frenar a McKennie ni a sus compañeros en esas situaciones.

    Desde ahí todo se repitió, solo que desde distintos ángulos. Dest y Pulisic se divirtieron driblando a los defensas. Paraguay nunca se adaptó a McKennie. Balogun, además, tuvo espacios para galopar en los pocos momentos en que intentaron salvar el partido. Cada vez que Paraguay lanzaba muchos hombres al ataque, la amenaza de Balogun les recordaba por qué no podían hacerlo, y se resignaban a ser superados en número.

    Las acciones variaban en detalles, pero el concepto era el mismo: superar en número al bloque bajo paraguayo. Sin respuesta y con el talento estadounidense, el marcador terminó 4-0.

    Esa fue la primera victoria; la segunda fue ligeramente diferente.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Su calidad es evidente»

    Con Pulisic lesionado, Pochettino debió decidir. ¿Cómo reemplazarlo? Y, al no ser un cambio directo, ¿qué ajustes haría?

    El sustituto fue Ricardo Pepi, y el motivo quedó claro desde los primeros minutos del partido entre Estados Unidos y Australia.

    El estilo de los Socceroos es conocido: defensa de cinco, juego físico y contraataque. Para contrarrestarlo, Pochettino recurrió a un recurso probado. A los centrales les gusta superar en número a los delanteros, así que alinear a dos —Balogun y Pepi— ocuparía a los tres centrales australianos. Eso dejaría a los laterales australianos en uno contra uno con los extremos estadounidenses. Pochettino no podía dominar el centro del campo, pero sí las bandas.

    Así lo aplicó Estados Unidos: arrolló a Australia, sobre todo por la derecha. En ese flanco Dest y McKennie se asociaron una y otra vez. Si un defensa cerraba sobre Dest, McKennie ocupaba el espacio, o viceversa. Los centrales, atrapados entre los dos delanteros, no podían salir. Estados Unidos repitió la fórmula hasta el final.

    «Su calidad, potencia y capacidad atlética son evidentes», reconoció el seleccionador de Australia, Tony Popovic. «No hay sorpresas en lo que hicieron».

    Esto acorraló a Australia en su área; aunque el balón no siempre terminaba en ocasión, el equipo lo recuperaba rápido y activaba la contrapresión.

    «Pochettino siempre nos da opciones de ataque, así que jugar con Pepi no sorprendió», añadió Balogun. «No fue un plan B por la ausencia de CP [Christian Pulisic], sino otra forma de ganar».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Puntos en común

    Aunque hubo ligeras diferencias entre los dos partidos, los conceptos siguen siendo los mismos. La clave está en la superioridad numérica. El secreto, sin embargo, es que no todo viene determinado por lo que hace la selección estadounidense con el balón, sino más bien por lo que hace sin él.

    El principio clave en ambos partidos es la presión: agresiva, rápida e, hasta ahora, imparable. En cuanto la selección pierde el balón, el equipo se abalanza en grupo sobre el rival. Tras cada pérdida, siete jugadores saltan al campo contrario a recuperarlo, y ni Australia ni Paraguay lograron resistirlo.

    Los otros tres, Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman, también jugaban muy adelantados. Ante Paraguay, se mantenían varias yardas dentro del campo rival, listos para despejar cualquier pase largo. Tras las pérdidas forzadas por la presión, el rival solo podía lanzar el balón al espacio y esperar un error de Ream, Richards o Freeman, que nunca llegó.

    Los números lo confirman: ante Paraguay tuvieron 65 % de posesión, 277 pases en campo rival (68 el rival) y 53 toques en el área (11 el rival). Contra Australia la historia se repitió: 63 % de posesión y más del doble de pases en campo rival.

    Así pues, aunque todos quieren analizar lo que hace la selección estadounidense con el balón —y con razón—, lo realmente importante es lo que hace sin él: una presión implacable, pero organizada, que evita que el equipo se quede sin el balón durante demasiado tiempo.

    «Son muy potentes, muy cohesionados», explicó Popovic. «Tienen muchos jugadores, incluso los que salen [como suplentes], con experiencia y calidad».

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La palabra clave

    Se oye a menudo la palabra «agresivo».

    Tanto Pochettino como sus jugadores la usan con frecuencia. Para muchos, significa plantar cara al rival; es la disposición a luchar, en sentido literal y metafórico, por el equipo y su escudo.

    Desde lo táctico, la agresividad define cómo juega la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

    Cuando tienen el balón muestran ideas claras para incomodar al rival; cuando no lo tienen, presionan rápido e implacable para recuperarlo. Cada acción tiene propósito, velocidad y, sí, agresividad. Nada se deja al azar ni se adapta a las condiciones del rival.

    Esa es la esencia del fútbol de Pochettino: imponer sus propias condiciones. La selección de Estados Unidos domina el juego a su manera y, hasta ahora, con gran éxito. Pochettino coloca a sus jugadores en situaciones de superioridad y les deja tomar la iniciativa. No hay rigidez ni microgestión; solo ideas generales que los jugadores pueden aplicar de formas repetibles, aunque distintas.

    ¿Podrá mantenerse? Esa es la gran pregunta. Ya hay cuatro partidos grabados que los rivales estudiarán. Habrá equipos demasiado fuertes para ser arrollados como Australia y Paraguay. En algún momento, el rival no se rendirá y presionará a Estados Unidos.

    ¿Qué pasará entonces? La respuesta marcará hasta dónde llegará este equipo, pero, si los dos primeros partidos son indicio, Pochettino tiene un plan y, a partir de ahí, todo dependerá de sus jugadores.

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