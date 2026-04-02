Análisis táctico: La irregularidad de Christian Pulisic en la selección estadounidense no es ninguna sorpresa: así es él

«Las cosas van a ser diferentes».

Al menos, eso es lo que dijo Christian Pulisic. Y puede que tengan que serlo. Tras la derrota por 2-0 de la selección estadounidense ante Portugal en Atlanta el martes por la noche, era difícil identificar qué se podía sacar, exactamente, de este partido. El seleccionador Mauricio Pochettino barajó un poco sus cartas. Hizo muchos cambios. Dejó en el banquillo a algunos grandes nombres y rotó a otros.

El más destacado de sus cambios —y el único que realmente llamó la atención— fue la alineación de Christian Pulisic como delantero centro. Hay que admitir que Pulisic está en una mala racha. El delantero del Milan no ha marcado este año en ninguna competición y no ha visto puerta con la selección de Estados Unidos desde 2024. Es algo extraño para un jugador con un talento tan evidente, y una tendencia bastante preocupante en un año de Mundial. Y aunque sería muy inexacto describir a Pulisic como un goleador prolífico, no marcar durante un periodo prolongado tan cerca del Mundial no es nada bueno.

Sin embargo, esto también forma parte del dilema de Pulisic. El delantero del Milan es un futbolista verdaderamente excelente, pero la razón por la que nunca ha llegado a entrar en esa categoría denominada «de talla mundial» es que las cifras no siempre han estado a la altura de su talento. Puede influir en un partido de muchas maneras, pero sigue habiendo demasiados momentos en los que su impacto en el último tercio del campo brilla por su ausencia. Eso no significa que de repente esté jugando mal, ni que ya no sea el delantero más peligroso de Estados Unidos. Simplemente sugiere que quizá este sea el nivel de Pulisic como futbolista, y que las expectativas deberían ajustarse en consecuencia. Sigue siendo capaz de rendir en los momentos más importantes, pero la regularidad sigue sin llegarle.