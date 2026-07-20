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Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL
Donny Afroni

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Análisis: Qué debe suceder para que el Real Madrid presente una oferta por Michael Olise, ante los rumores de que el extremo del Bayern de Múnich podría ser traspasado por más de 200 millones de euros

Fichajes
M. Olise
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Florentino Pérez quiere fichar a Michael Olise este verano y ve al francés como el próximo «Galáctico». Pero el Real Madrid avanza con cautela para no enfrentarse al Bayern de Múnich.

  • La transparencia, el primer paso

    Pérez quiere fichar a Olise este verano. El extremo francés de 24 años ha brillado en la Bundesliga, y aunque el equipo ya tiene una delantera de estrellas, la directiva cree que puede elevar aún más el nivel.

    Sin embargo, el Real Madrid quiere gestionar la operación con profesionalidad y ha descartado entrar en una “guerra” por su fichaje. Según Mundo Deportivo, el club ha mantenido un diálogo transparente con el Bayern y se ha comprometido a informar al gigante alemán de cualquier movimiento oficial sobre Olise.



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  • Michael OliseGetty Images

    El único camino hacia la candidatura de Madrid

    Para que el Real Madrid presente una oferta formal, la situación debe cambiar desde el lado del jugador. La única forma de romper el punto muerto es que Olise comunique al Bayern que desea marcharse al Santiago Bernabéu. Hasta entonces, los blancos permanecerán en segundo plano, respetando el contrato de Olise con el Bayern y la buena relación entre ambos clubes.

    Aun así, los campeones de España mantienen una pequeña puerta abierta: si la relación entre Olise y el Bayern se deteriora o el jugador muestra un deseo firme de fichar, están listos para actuar.

  • El obstáculo de la valoración de 200 millones de euros

    El principal obstáculo para este fichaje es la elevada valoración del exjugador del Crystal Palace. Según informes, el club alemán no considera venderlo ni por 200 millones de euros.

    En el Bernabéu crece la convicción de que un traspaso este verano es casi imposible: la negativa del Bayern a negociar y la comodidad del jugador en Múnich complican aún más el escenario. Aunque algunas fuentes francesas apuntan a que el futbolista podría estar abierto a la idea, en España se percibe la situación como estancada.

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  • Michael OliseGetty Images

    El Real debe ser paciente.

    En Alemania se cree que el jugador no forzará su salida, lo que mantiene tranquila a la directiva del Bayern. El club bávaro conoce el estilo del Real Madrid y no espera sorpresas.

    La relación entre Real Madrid y Bayern es excelente, y en el Bernabéu no quieren ponerla en riesgo por un fichaje. Aunque Olise es el objetivo, el club respeta un estricto protocolo y descarta actuar a espaldas del Bayern o usar tácticas agresivas, por lo que la directiva se mantiene paciente.

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