Análisis: los misiles del Al Nassr podrían fulminar al Al Ittihad en su punto fuerte

Todas las miradas apuntan a la cumbre entre Al Ittihad y Al Nassr, la tarde del sábado, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League, en uno de los partidos más atractivos de esta fase temprana de la temporada, un choque cuyo resultado podría tener una gran influencia en la forma que adopte la lucha por la cima durante las próximas jornadas.

El Al Nassr afronta el encuentro con el objetivo de mantener su liderato y seguir persiguiendo al Al Hilal, mientras que el Al Ittihad busca una victoria que le devuelva el equilibrio tras dos empates en las primeras 4 jornadas.

El duelo encierra una clara batalla táctica entre dos estilos: el Al Ittihad depende en gran medida de generar superioridad ofensiva por las bandas, mientras que el Al Nassr cuenta con velocistas ofensivos capaces de convertir cualquier avance del rival en una ocasión peligrosa, y es precisamente ahí donde puede aparecer un punto que podría convertirse en una auténtica fuente de preocupación para el "Decano".