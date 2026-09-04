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Traducido por

Análisis: los misiles del Al Nassr podrían fulminar al Al Ittihad en su punto fuerte

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
J. Felix
C. Ronaldo
S. Mane
J. Wissing
A. Postecoglou
Arabia Saudí
Portugal
Senegal
Alemania
Australia

Duelo táctico esperado sobre el terreno de juego

Todas las miradas apuntan a la cumbre entre Al Ittihad y Al Nassr, la tarde del sábado, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League, en uno de los partidos más atractivos de esta fase temprana de la temporada, un choque cuyo resultado podría tener una gran influencia en la forma que adopte la lucha por la cima durante las próximas jornadas. 

El Al Nassr afronta el encuentro con el objetivo de mantener su liderato y seguir persiguiendo al Al Hilal, mientras que el Al Ittihad busca una victoria que le devuelva el equilibrio tras dos empates en las primeras 4 jornadas.

El duelo encierra una clara batalla táctica entre dos estilos: el Al Ittihad depende en gran medida de generar superioridad ofensiva por las bandas, mientras que el Al Nassr cuenta con velocistas ofensivos capaces de convertir cualquier avance del rival en una ocasión peligrosa, y es precisamente ahí donde puede aparecer un punto que podría convertirse en una auténtica fuente de preocupación para el "Decano".

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    El Ittihad mostró una potencia ofensiva que podría convertirse en un peligro

    El Al-Ittihad de Laurent Blanc se apoya en el avance constante de sus laterales hacia el tercio ofensivo, ya sea Fares Al-Abedi o Al-Jalidan, con el fin de generar superioridad numérica por las bandas y enviar centros al interior del área. 

    Este estilo otorga al "Decano" una clara potencia ofensiva, pues añade nuevos elementos al ataque y somete a la defensa del rival a una presión continua.

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    Sin embargo, por otro lado, el avance de los laterales de esta manera deja grandes espacios a sus espaldas, especialmente al perder el balón, y estos espacios pueden convertirse en un peligroso punto débil si el Al-Ittihad tarda en la transición defensiva o si los centrocampistas no logran cubrirlos con rapidez.

    Y es precisamente ahí donde reside la oportunidad del Al-Nassr; un equipo que cuenta con la velocidad suficiente para transformar estos espacios en ataques fulgurantes, lo que podría convertir el arma más poderosa del Al-Ittihad en el ataque en una peligrosa puerta para recibir goles.

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    Mané y Koman: misiles listos para despegar

    El Al Nassr posee precisamente los elementos capaces de aprovechar este tipo de espacios de la mejor manera. Sadio Mané y Kingsley Coman cuentan con la velocidad y el desmarque directo por detrás de la línea defensiva, y con la subida de los laterales del Al Ittihad, la dupla podría encontrar amplios espacios para atacar.

    El asunto no se limita solo a Mané y Coman, pues Ángelo puede en algunos tramos del partido incorporarse a la banda y generar una superioridad ofensiva, lo que significa que el Al Nassr podría intentar aprovechar el flanco por el que sube el lateral del Al Ittihad, para luego enviar rápidamente el balón al espacio que dejó a su espalda.

    Si el Al Nassr logra recuperar el balón en el centro del campo y trasladarlo rápidamente a las bandas, la jugada podría transformarse de una situación defensiva a un mano a mano o un enfrentamiento directo en apenas unos segundos.

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    João Félix, otra arma en el corazón de los espacios

    Hay otro problema que podría sufrir el Ittihad si no mantiene la cohesión entre sus líneas, y son los espacios que a veces aparecen entre el mediocampo y la defensa. Y este punto en concreto podría darle a João Félix una gran oportunidad para intervenir en el partido.

    El portugués no necesita un espacio enorme; le basta con encontrar un pasillo entre líneas para poder recibir el balón y enviar después un pase que rompa el sistema defensivo, sobre todo si Mané o Coman se mueven en ese mismo instante a la espalda de la defensa.

    Por lo tanto, el Ittihad no solo se enfrenta al peligro de la velocidad por las bandas, sino también al peligro del pase que llega desde la profundidad y aprovecha el hueco entre líneas.

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  • ¿Cómo puede el Ittihad darle la vuelta a la situación?

    La clave para el Ittihad podría estar en usar el ímpetu del Al Nassr en su contra. Si el "Decano" logra la posesión y los jugadores del Al Nassr se adelantan en gran número, se abrirán espacios en el lado contrario, y ahí el Decano puede apoyarse en contragolpes rápidos y organizados en lugar de meterse en un partido abierto todo el tiempo.

    Las transiciones deben ser calculadas, porque perder el balón ante un equipo que cuenta con Mané y Koman puede resultar muy costoso, pero al mismo tiempo se puede aprovechar el avance del Al Nassr para llegar a su portería con rapidez, especialmente si el Ittihad logra filtrar el balón directamente por detrás del centro del campo.

    Lee también: Ataque demoledor, pero ¿seguirá Salem Al Dawsari en el Al Hilal?

    Por eso, la verdadera batalla en el clásico puede que no gire en torno a quién tiene más la posesión, sino en torno a quién logra gestionar los espacios. El Ittihad tiene en su avance ofensivo uno de sus puntos más fuertes, pero este puede convertirse en su mayor punto débil si no protege los espacios por detrás de los laterales.

    En cambio, el Al Nassr posee las armas ideales para golpear esos espacios, y por ello Mané, Koman y Ángelo tendrán una oportunidad de oro para convertir el ímpetu del Ittihad en un arma en su contra.

    El Ittihad necesita atacar, pero necesita aún más saber cuándo atacar y cuándo cerrar los espacios, porque los misiles del Al Nassr solo necesitan un instante para dispararse.

1ª División
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