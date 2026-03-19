Análisis: El papel fundamental que Matt Turner podría desempeñar en el Mundial con la selección estadounidense, a pesar de haber bajado puestos en la jerarquía de porteros

Quienquiera que se coloque bajo los palos de la selección estadounidense este verano tendrá un papel importante que desempeñar. Sin embargo, no se les considera las piezas más cruciales de una máquina bien engrasada. Para que el equipo de Pochettino esté a la altura de las expectativas, las superestrellas del campo deben dar un paso al frente.

Friedel dijo sobre las figuras más destacadas: «Los tres, en realidad cuatro, mejores jugadores para mí en este momento: diría que Antonee Robinson. Va a ser uno de los mejores laterales izquierdos del torneo. Chris Richards, Weston McKennie. Esos son mis chicos. Luego, un Tyler Adams en plena forma y Christian Pulisic. Pero creo que en los partidos del Mundial hay que ganar el centro del campo. Por eso creo que Tyler y Weston cobran una importancia increíble.

«Christian es importante para EE. UU., por supuesto, pero es realmente bueno ver lo bien que lo ha hecho Chris Richards en la Premier League. Y Antonee, especialmente si vamos a jugar con cinco en la zaga como carrilero, será realmente bueno porque tiene velocidad y calidad y puede ayudar tanto en ataque como en defensa.

«Esos son los jugadores a los que yo apostaría para liderar el equipo. En cuanto a cómo les irá, creo que pasarán de la fase de grupos, y luego todo dependerá de a quién les toque en el sorteo. ¿Tienen la capacidad de llegar a cuartos de final? Sí, la tienen. Pero es difícil. Por eso solo ocho selecciones han ganado alguna vez un Mundial. Cuando lleguen a las eliminatorias más adelante en el torneo, tendrán que ganar a una España, una Alemania, una Inglaterra, una Bélgica, una Argentina o una Brasil. Tendrán que enfrentarse a alguien que sea realmente bueno, probablemente mejor que ellos.

«Espero que pasen de su grupo. Espero que probablemente superen la siguiente ronda eliminatoria. Y a partir de ahí es una moneda al aire, dependiendo de contra quién les toque jugar, qué pase con el árbitro, qué pase con el VAR, si les piten un penalti a favor o en contra, o si hay una expulsión. Cosas así. Así es como espero que vaya».