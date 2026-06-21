Análisis: el gran obstáculo que podría frustrar el sueño del Manchester United de fichar a Victor Osimhen, del Galatasaray, en el mercado de verano

Tras la sólida primera temporada de Sesko —12 goles en 32 partidos y 1.817 minutos—, el club busca otro delantero para cerrar su reconstrucción. Osimhen, según CaughtOffside, es el fichaje soñado.

Su altísimo valor parece justificado: marcó 22 goles en 33 partidos en la temporada 2025-26 y suma 59 tantos en 74 encuentros con el Galatasaray. Pero su fichaje es complicado: tras su traspaso definitivo de 75 millones de euros en 2025, la cifra exigida podría forzar al United a buscar alternativas más asequibles.