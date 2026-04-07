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Análisis: El Bayern deja escapar una amplia victoria en el Bernabéu... 60 minutos que ponen de manifiesto la debilidad del Real Madrid

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

Una avalancha de ocasiones falladas en los últimos minutos del partido entre el Real Madrid y el Bayern

El Bayern de Múnich silenció el estadio Santiago Bernabéu tras dominar el partido de principio a fin, salvo en los últimos 30 minutos, y se llevó una merecida victoria (2-1), dando un paso más hacia las semifinales de la Liga de Campeones.

El Real Madrid, liderado por Álvaro Arbeloa, se mostró totalmente incapaz de hacer frente al Bayern de Múnich, dirigido por Vincent Kompany, durante la mayor parte del encuentro, y el equipo bávaro podría haberse llevado una victoria abultada antes del partido de vuelta.

El partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles, para decidir quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones.

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    Una presión constante... y errores a raudales

    Contrariamente a lo esperado, el Bayern de Múnich comenzó el partido con una intensa presión, intentando marcar un gol temprano, en medio de una gran confusión entre los jugadores del Real Madrid, que cometieron numerosos errores en su propio centro del campo, especialmente el joven Thiago Petarch.

    El equipo bávaro se valió de la velocidad de los extremos Luis Díaz y Michael Olise para penetrar por las bandas y enviar centros, y el Bayern estuvo a punto de marcar en más de una ocasión, pero no lo consiguió.

    El Real Madrid parecía totalmente incapaz de organizar sus filas y salir con facilidad de su área, y se basó en los contraataques aprovechando la velocidad de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

    Por su parte, el Bayern de Múnich parecía jugar en el «Allianz Arena» y desperdició más de una ocasión clara en los primeros 30 minutos.

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    Rendirse antes del final de la primera parte

    El dúo formado por Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, y Andriy Lunin, portero del Real Madrid, brilló al detener más de una ocasión de peligro durante los primeros 45 minutos.

    Sin embargo, el Real Madrid cedió ante la presión bávara a cuatro minutos del final de la primera parte, y Luis Díaz marcó el primer gol, aprovechando un magnífico pase de Serge Gnabry que lo dejó en una clara situación de uno contra uno.

    El Real Madrid puede considerarse muy afortunado, ya que llegó al descanso solo un gol por detrás, a pesar del gran dominio del Bayern, su avalancha de ataques y la evidente ineficacia ofensiva del Real Madrid.

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    Un comienzo arrollador

    Muchos esperaban que el Real Madrid comenzara la segunda parte de otra manera, mostrando sus garras, pero ocurrió todo lo contrario, para sorpresa de los seguidores del club blanco.

    El Bayern de Múnich mantuvo su presión y su dominio al inicio de la segunda parte, y marcó el segundo gol con un disparo certero de Harry Kane desde fuera del área en el primer minuto de la segunda parte.

    Michael Olise fue un torbellino de actividad por la banda derecha, penetró en más de una ocasión y supuso un gran peligro por el lado de Carreras, quien no logró detenerlo, a pesar de haber sido el autor de la asistencia del segundo gol.

    Tras el segundo gol, el Bayern de Múnich no bajó el ritmo y siguió presionando, ante la desorientación de los jugadores del Real Madrid, que fueron totalmente incapaces de encontrar una solución para frenar los ataques bávaros.

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    Media hora de dominio... y Nouir se luce

    La situación cambió por completo en la última media hora, cuando el Bayern de Múnich se replegó para mantener la ventaja de dos goles y el Real Madrid comenzó a lanzar un ataque tras otro para volver a meterse en el partido.

    El Real Madrid desperdició más de una ocasión clara, ante la gran actuación de Neuer, que salvó su portería en numerosas ocasiones a lo largo de la segunda parte, en la que se observó una notable actividad por parte de los jugadores del Real Madrid.

    Vinícius Júnior y Kylian Mbappé se lucieron en el arte de desperdiciar ocasiones, hasta que el delantero francés logró recortar distancias en el minuto 74; el veterano portero estuvo a punto de despejar el balón, pero este cruzó la línea de gol.

    Tras el gol, el Real Madrid presionó con intensidad, aprovechando el empuje de los suplentes Bellingham, Militão e Ibrahim Díaz, pero no logró empatar.

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    Contraataques... y ocasiones fallidas

    En los últimos minutos, el Bayern de Múnich aprovechó los enormes espacios en la zaga del Real Madrid y lanzó más de un contraataque, pero los jugadores bávaros los desperdiciaron todos por su imprudencia y precipitación en la definición.

    El Bayern de Múnich estuvo a punto de marcar al menos dos goles más en los últimos minutos para llegar al partido en el Allianz Arena con una cómoda ventaja, pero desperdició la oportunidad.

    Por su parte, los jugadores del Real Madrid estuvieron a punto de recortar distancias en más de una ocasión, pero el brillante Neuer, que salió en más de una ocasión de su portería para despejar los ataques en su origen, les privó, como mínimo, del empate.

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