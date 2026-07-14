Análisis: Dominio español y debilidad francesa... De la Fuente da una lección táctica a Deschamps

Luis de la Fuente, seleccionador de España, sumó su tercera victoria consecutiva sobre Didier Deschamps en semifinales: 2-1 en la Euro, 5-4 en la Liga de Naciones y ahora en el Mundial.
El técnico de los Matadores llevó a España a la final de forma merecida, superando a su rival en la lectura del partido y en la gestión de los detalles desde el primer minuto hasta el pitido final, incluidos los cambios que mantuvieron el ritmo español.
Ignoró las críticas por dejar a Pedri en el banquillo y optó por Fabián Ruiz junto a Rodri en el centro del campo, decisión que resultó acertada. el dúo controló el centro del campo y cerró los espacios, lo que impidió a los Bleus construir su juego o llegar con peligro al área.
Su huella no se limitó al centro del campo, sino que se extendió a toda la defensa, construyendo un equipo que defiende como bloque. Las distancias entre líneas fueron perfectas, con presión colectiva y recuperación rápida, lo que dejó a Francia sin marcar por primera vez en el torneo.
El compromiso táctico quedó claro en todos los jugadores: Lamine Yamal retrocedió varias veces para ayudar a Pedro Porro y frenar los intentos de Francia por la izquierda, reflejo del espíritu colectivo que De la Fuente ha inculcado. un sistema que defiende y ataca como un todo y que justificó la superioridad española y el pase a la final.
Además, el portero Unai Simón brilló con su lectura del partido.
Actuó como un auténtico líbero, adelantándose fuera de su área para cortar los pases largos con los que Francia buscaba liberarse de la presión. En más de una ocasión salió en el momento perfecto para despejar los balones antes de que llegaran a Mbappé, confirmando que la superioridad de España fue el resultado de un sistema integrado, que comenzó con las estrategias de De la Fuente y culminó con la actuación serena y decisiva de Simón entre los tres palos.