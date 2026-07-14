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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

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Análisis: Dominio español y debilidad francesa... De la Fuente da una lección táctica a Deschamps

Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. de la Fuente
D. Deschamps
Francia
España
EE. UU.

El Matador impone su juego... y los Gallos, sin soluciones

España dominó desde el inicio y controló el ritmo, exponiendo la desorientación de Francia. El 2-0 selló un pase merecido a la final del Mundial 2026, gracias a confianza, disciplina y superioridad.

Los Bleus no encontraron respuestas ofensivas y mostraron desorden en defensa y ataque, lo que amplió la ventaja de los Matadores.

España no necesitó un esfuerzo extra: impuso su estilo, cerró espacios a los referentes franceses y sentenció con justicia. Así ratificó su condición de candidata al título.

Con este triunfo, España alcanza la final del domingo, donde espera al ganador de Inglaterra o Argentina, mientras Francia se queda con el partido por el tercer puesto.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una adquisición española y un fracaso francés

    En la primera parte, España dominó la posesión con seguridad en el centro del campo, mientras Francia se replegó y buscó rápidos contraataques con la velocidad de Mbappé, Dembélé, Barkola y Oulissi.

    Sin embargo, la estrategia francesa no funcionó: el centro del campo español impuso su táctica, controló el juego, interceptó los pases y cerró los espacios, anulando la velocidad del cuarteto galo.

    España siguió presionando y generando ocasiones hasta que llegó la jugada decisiva: Lucas Deny derribó a Lamine Yamal en el área y el árbitro señaló penalti, que Mikel Oyarzabal transformó en el 1-0.

    Mikel Oyarzabal transformó la pena máxima en el 1-0, un tanto que aumentó el desconcierto francés. Los jugadores galos mostraron tensión y fueron incapaces de seguir el ritmo español o recuperar la iniciativa. y la primera parte terminó bajo el dominio absoluto de los «matadores».

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un duro golpe... y la desaparición de O'Leary

    Tras el primer gol, Francia sufrió un nuevo revés: William Saliba se lesionó y dejó el campo, por lo que Maxence Lacroix entró en su lugar. El cambio no solo fue forzado, sino que privó a Francia de un jugador clave en la construcción del juego y la salida de balón desde atrás.

    Su capacidad para romper líneas con pases y movimientos, además de su solidez en duelos y liderazgo, privó a Francia de equilibrio, ralentizó la salida de balón y la expuso a la presión española.

    Sin embargo, el golpe mayor fue la desaparición de Michael Olise. El cerebro del ataque francés quedó acorralado en el centro del campo por Rodri y Fabián Ruiz, que le cerraron todos los espacios y le impidieron recibir el balón en sus zonas de influencia.

    Sin su influencia, Francia perdió el control del centro del campo y la capacidad de crear peligro, así que el cuerpo técnico lo reemplazó en el 72’ por Bryan Sharqi, admitiendo que no había encontrado la forma de superar el cerrojo español.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps lo intenta... pero es en vano

    Al inicio del segundo tiempo, Didier Deschamps, seleccionador francés, buscó mejorar su equipo tras no poder seguir el ritmo de España en los primeros 45 minutos. Por ello, introdujo pronto a Mano Koné por Adrien Rabiot, buscando más dinamismo en el centro del campo.

    Sin embargo, el ajuste no funcionó: España mantuvo el control del balón y Francia siguió sin poder recuperarlo ni crear peligro.

    En el 58, Pedro Porro marcó el segundo de los Matadores, tras una asistencia de Dani Olmo, que tradujo la superioridad española en una ventaja más cómoda y complicó aún más el partido para Francia.

    Tras el segundo gol, España controló el balón con confianza, mientras Francia mostraba signos de tensión y rendición ante una derrota inminente.

    De hecho, Francia no creó ni una sola ocasión clara ante Unai Simón, firmando su peor actuación ofensiva del torneo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    La genialidad de De la Fuente

    Luis de la Fuente, seleccionador de España, sumó su tercera victoria consecutiva sobre Didier Deschamps en semifinales: 2-1 en la Euro, 5-4 en la Liga de Naciones y ahora en el Mundial.

    El técnico de los Matadores llevó a España a la final de forma merecida, superando a su rival en la lectura del partido y en la gestión de los detalles desde el primer minuto hasta el pitido final, incluidos los cambios que mantuvieron el ritmo español.

    Ignoró las críticas por dejar a Pedri en el banquillo y optó por Fabián Ruiz junto a Rodri en el centro del campo, decisión que resultó acertada. el dúo controló el centro del campo y cerró los espacios, lo que impidió a los Bleus construir su juego o llegar con peligro al área.

    Su huella no se limitó al centro del campo, sino que se extendió a toda la defensa, construyendo un equipo que defiende como bloque. Las distancias entre líneas fueron perfectas, con presión colectiva y recuperación rápida, lo que dejó a Francia sin marcar por primera vez en el torneo.

    El compromiso táctico quedó claro en todos los jugadores: Lamine Yamal retrocedió varias veces para ayudar a Pedro Porro y frenar los intentos de Francia por la izquierda, reflejo del espíritu colectivo que De la Fuente ha inculcado. un sistema que defiende y ataca como un todo y que justificó la superioridad española y el pase a la final.

    Además, el portero Unai Simón brilló con su lectura del partido.

    Actuó como un auténtico líbero, adelantándose fuera de su área para cortar los pases largos con los que Francia buscaba liberarse de la presión. En más de una ocasión salió en el momento perfecto para despejar los balones antes de que llegaran a Mbappé, confirmando que la superioridad de España fue el resultado de un sistema integrado, que comenzó con las estrategias de De la Fuente y culminó con la actuación serena y decisiva de Simón entre los tres palos.

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