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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Análisis del derbi: la expulsión de Foden desnuda la fragilidad del Manchester United y Haaland no perdona

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
Inglaterra
Noruega

El City resiste y se niega a hundirse: ¿y dónde está el banquillo del United?

El derbi de Mánchester no fue simplemente un enfrentamiento que terminó con la victoria del City, sino un partido que reveló la diferencia entre un equipo que sabe cómo mantener su triunfo bajo presión y otro que tuvo todas las condiciones para darle la vuelta al resultado pero no supo aprovecharlas, después de que el City jugara más de una hora completa con diez jugadores.

La expulsión de Phil Foden en el minuto 23 puso al Manchester City en una situación muy complicada, pero el equipo se mantuvo firme ante el United dentro del estadio de Old Trafford y esperó su oportunidad, hasta que llegó el polémico gol de Erling Haaland para darle una ventaja decisiva pese a la inferioridad numérica.

Esta victoria elevó el casillero del Manchester City a 12 puntos, igualando al Arsenal, líder con pleno de puntos, pero el verdadero valor del triunfo para el City va más allá de los tres puntos, porque el equipo demostró su capacidad para lidiar con una de las circunstancias más difíciles del partido y salir de ella vencedor.

En cuanto al Manchester United, el derbi fue duro porque dejó al descubierto sus defectos con claridad, ya que el equipo con el entrenador Michael Carrick no solo fue incapaz de aprovechar la superioridad numérica, sino que también mostró una clara crisis en el banquillo, que no ofreció las soluciones capaces de cambiar el partido cuando el equipo las necesitó.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    La expulsión de Foden: un punto de inflexión

    El inicio del partido fue en gran medida equilibrado, y el juego se concentró durante la mayor parte del tiempo en el centro del campo, sin que ninguno de los dos equipos lograra generar verdadero peligro sobre la portería del rival, hasta que llegó el momento de la expulsión de Phil Foden tras una patada de Bruno Fernandes sin balón, que cambió por completo la balanza del derbi.

    Tras la expulsión, muchos sintieron que el Manchester United había obtenido la oportunidad perfecta para decidir el partido, especialmente al enfrentarse a su rival con solo diez jugadores desde el minuto 23. Sin embargo, lo que ocurrió sobre el campo fue completamente distinto, pues el Manchester City no dio en ningún momento la impresión de ser el equipo que sufría una inferioridad numérica.

    Es cierto que el Manchester United tuvo la posesión del balón durante largos periodos, pero no supo cómo convertir esta ventaja en verdadero peligro sobre la portería del guardameta Gianluigi Donnarumma, y siguió incapaz de penetrar la defensa del City y llegar a zonas influyentes, como si la superioridad numérica no existiera en absoluto.

    Los intentos más destacados del United llegaron fuera del juego abierto, después de que un balón de Marcus Rashford desde un tiro libre se estrellara contra el poste, antes de que Kobbie Mainoo repitiera lo mismo con otro disparo que golpeó el poste. Pero, aparte de eso, el equipo no logró generar ocasiones reales, lo que hizo que la expulsión de Foden pasara de ser una oportunidad de oro para el United a una nueva prueba de su incapacidad para aprovechar una clara ventaja.

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    Solidez del City y lentitud del United

    El Manchester City se mostró extremadamente sólido tras la expulsión de Foden, y lo más importante es que el entrenador de los Citizens, Enzo Maresca, no sintió la necesidad de realizar ningún ajuste en su alineación durante el resto de la primera parte, después de que sus jugadores lograran cerrar los espacios y hacer frente a los intentos del Manchester United sin mostrar señales de desconcierto pese a la inferioridad numérica.

    Con el inicio de la segunda parte, Maresca hizo su primer cambio al retirar a Rayan Cherki y dar entrada a Iliman Ndiaye, en la posición de extremo izquierdo, en un intento por aprovechar la velocidad del jugador y su capacidad de repliegue defensivo y de apoyar a sus compañeros en la pérdida del balón, mientras se conformó con la presencia de Elliot Anderson y Enzo Fernández en el centro del campo, dupla que logró cerrar los espacios ante los movimientos de los jugadores del United.

    El problema es que la tarea del City se volvió más sencilla debido a la enorme lentitud en la preparación de los ataques del Manchester United, pues el equipo jugaba ante solo diez jugadores y en el estadio de Old Trafford y, aun así, no aprovechó los espacios que se suponía debían aparecer por la inferioridad numérica, y los ataques siguieron siendo lentos y previsibles, lo que dio a la defensa del City el tiempo suficiente para reorganizar sus filas.

    Y aquí apareció la verdadera diferencia entre ambos equipos, pues el City afrontó la inferioridad numérica con una mentalidad organizada y mantuvo su solidez, mientras que el United no dispuso de la velocidad ni de la variedad necesarias para aprovechar la ventaja de un jugador más, y cuanto más se demoraba en preparar el ataque, más sencilla se volvía la tarea del equipo celeste a la hora de defender su portería, hasta que finalmente logró asestar un golpe decisivo por medio de Haaland.

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    Haaland no perdona

    A pesar de las pocas ocasiones que generó el Manchester City durante todo el encuentro, cuando dispuso de una oportunidad real supo aprovecharla, y Erling Haaland estuvo en el sitio para marcar el único gol del partido, confirmando una vez más que el delantero noruego no necesita muchas ocasiones para castigar a sus rivales.

    El gol generó una gran polémica tras la intervención de Enzo Fernández en la jugada estando en posición de fuera de juego, después de que intentara participar en el balón y lo jugara con la cabeza antes de que llegara a Haaland, lo que llevó al juez de línea a levantar su banderín y anular el gol en un primer momento, antes de que interviniera la tecnología del VAR y volviera a revisar la acción, para que el árbitro decidiera finalmente conceder el gol.

    Tras el gol, el Manchester City supo mantener su ventaja hasta el final, mientras que se suponía que el Manchester United se convertiría en un equipo más agresivo, sobre todo jugando ante su afición en Old Trafford y contando con superioridad numérica, pero eso no ocurrió, y el equipo mantuvo la misma lentitud que caracterizó sus ataques durante todo el partido.

    Lo más extraño es que el United dispuso de una media hora completa tras el gol de Haaland y, aun así, no logró crear ningún peligro real sobre la portería de Donnarumma, hasta que llegó la única ocasión en el último minuto del tiempo de descuento, cuando Bryan Mbeumo quedó solo ante el portero, pero el guardameta italiano brilló y detuvo su remate, asegurando la victoria del City y completando uno de los partidos más sólidos del equipo pese a la inferioridad numérica.

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    ¿Dónde está el banquillo?

    Cuando el Manchester United se vio por detrás en el marcador, necesitaba soluciones nuevas que cambiaran la cara del partido, pero no encontró suficiente en el banquillo, y la prueba es que Carrick se limitó a realizar solo dos cambios: el primero fue Benjamin Sesko en el minuto 67, y el segundo Joshua Zirkzee en el minuto 83.

    Y a pesar de que el cuerpo técnico tenía disponibles otros tres cambios, Carrick no encontró en el banquillo jugadores capaces de marcar la diferencia en un partido de esta magnitud, un problema que se hizo aún más evidente porque el equipo se enfrentaba a un rival que jugaba con solo diez jugadores desde el minuto 23.

    El Manchester United necesitaba renovar la sangre, aumentar la velocidad y atacar con todo lo que tenía, pero no disponía de las herramientas que le dieran ese cambio, y siguió con la misma lentitud e impotencia ante la defensa del Manchester City, mientras pasaban los minutos sin que lograra aprovechar la inferioridad numérica de su rival.

    Al final, el derbi de Mánchester no solo dejó al descubierto un problema en la manera de jugar del United, sino que reveló con claridad la fragilidad del equipo y la debilidad de su banquillo. Enfrentarse a un equipo con diez jugadores durante más de una hora entera en tu propio estadio, y fracasar en aprovecharlo pese a contar con cinco cambios disponibles, significa que el problema es más profundo que la simple mala suerte o el desperdicio de ocasiones; tiene que ver con la calidad del equipo y su capacidad de tener soluciones cuando los partidos se complican.

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